В Украине отмечают День пограничника

В Украине празднуют День пограничника — праздник защитников границы, которые ежедневно стоят на страже безопасности государства.

Фото: unian.ua

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30 апреля в Украине празднуется День пограничника. Этот праздник посвящен тем, кто служит в Государственной пограничной службе Украины, охраняя ее границы и обеспечивая безопасность государства.

Праздник был официально установлен Указом первого Президента Украины Леонида Кравчука в 1992 году. До 2003 года граждане отмечали его 4 ноября — в день принятия закона «О Пограничных войсках Украины». Однако позже чествование пограничников перенесли на 28 мая.

Тем не менее, с 2018 года украинцы ежегодно отмечают этот день именно 30 апреля. Его установил Указ пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский напомнил, что 30 апреля — символическая дата, ведь именно в этот день в 1918 году армия Украинской Народной Республики освободила Донецкую область от российской оккупации и вышла на государственную границу с большевистской Россией. Тогда охрану восточной границы взял на себя Отдельный корпус пограничной охраны УНР — предшественник современной Государственной пограничной службы Украины.

«И сегодня мы так же ведем освободительную войну против российских оккупантов, чтобы выйти на международно признанные рубежи нашего государства», — подчеркнул Главнокомандующий.

Он отметил, что «граница — это не просто линия на карте. Это один из ключевых атрибутов государственности, рубеж нашей свободы и безопасности. Украинские пограничники всегда первыми встречали врага. Это тяжело — стоять на грани, но это и большая честь».

Сегодня, отметил генерал, подразделения Государственной пограничной службы Украины не только держат фронт, но и сражаются плечом к плечу с Вооруженными силами и другими компонентами Сил обороны.

«Помста», «Сталевий кордон», «Гарт», «Фортпост» — это боевые подразделения пограничников, отмеченные почетным отличием Президента Украины «За мужество и отвагу».

«Вечная слава и память павшим пограничникам и пограничницам, отдавшим жизнь за Украину. Их жертва не будет напрасной», — отметил Сырский, а также поблагодарил братьев-пограничников за верность присяге и служение украинскому народу.

«Мы победим вместе и вернем под контроль священные границы Украины», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

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