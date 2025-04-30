В США задержание двух украинцев за «незаконное голосование на выборах» в 2024 году

Двох украинцев в США обвинили в нарушении избирательного законодательства США.

Фото: TheHill

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Миграционная и таможенная служба США задержала двух граждан Украины, которые «незаконно проголосовали на президентских выборах» в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на своей странице в соцсети X.

Она заявила, что американские правоохранители арестовали двух украинцев «во взаимодействии с DOGE».

«При президенте Дональде Трампе, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете нести за это ответственность», – сказала она.

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