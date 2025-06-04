Депутаты приняли изменения в Таможенный и Налоговый кодексы об освобождении от обложения ввозной пошлиной товаров для производства дронов

Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения, являются оптические волокна, волоконно-оптические жгуты и другие волоконно-оптические кабели, которые в основном импортируются в Украину.

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Верховная Рада 4 июня приняла в целом два законопроекта, содержащих изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.

Так, принят в качестве закона законопроект 13305 о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно освобождения от обложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны, и устранения технических несогласованностей.

Закон разработан с целью обеспечения надлежащего и бесперебойного снабжения оптического волокна, волоконно-оптических жгутов и других волоконно-оптических кабелей, катушек с волоконно-оптическим кабелем, а также создания благоприятных условий для разработки и производства беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала, необходимых для обороны Украины, путем освобождения от обложения ввозной пошлиной.

Так, все чаще разработчики и производители осваивают и производят беспилотные летательные аппараты (дроны), использующие оптический кабель для управления и передачи видеосигнала, а также другие изделия оборонного назначения с использованием оптического кабеля, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Одним из элементов, необходимых для производства беспилотных летательных аппаратов (дронов) и других изделий оборонного назначения, являются оптические волокна, волоконно-оптические жгуты и другие волоконно-оптические кабели, которые в основном импортируются в Украину.

Увеличение импорта таких товаров в связи с развитием военных технологий, направленных на усиление обороноспособности страны, обусловлено использованием оптических кабелей, волоконно-оптических жгутов, других волоконно-оптических кабелей не только для управления и передачи видеосигнала на беспилотных летательных аппаратах, но и на наземных и морских беспилотных системах.

Принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать нормы таможенного законодательства, регулирующие импорт отдельных товаров, необходимых для оборонной сферы, и снизить себестоимость производства беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала.

С этой целью законопроектом предлагаются следующие изменения в Таможенный кодекс:

1) Дополнить перечень товаров оборонного назначения, определенных таковыми согласно п. 29 ч. 1 статьи 1 Закона «Об оборонных закупках», которые в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 282 Таможенного кодекса ввозятся в Украину с освобождением от обложения ввозной пошлиной, оптическими волокнами и волоконно-оптическими жгутами, другими волоконно-оптическими кабелями, классифицируемыми в товарных подкатегориях 9001 10 90 10, 9001 10 90 90 согласно УКТ ВЭД.

2) Изменить пункт 9-27 раздела ХХI «Заключительные и переходные положения» относительно:

Предоставления освобождения от обложения ввозной пошлиной товаров, классифицируемых в товарных подкатегориях 9001 10 90 10, 9001 10 90 90 согласно УКТВЭД, если такие товары помещаются в таможенный режим импорта предприятиями для использования в собственной производственной деятельности по производству или ремонту:

Воздушных, наземных и водных беспилотных систем, классифицируемых в товарных группах 84, 85, 87, 90, 93 и товарных позициях 8806, 8906 согласно УКТ ВЭД;

Катушек с волоконно-оптическим кабелем: для поставки в производство или ремонт беспилотных систем, указанных в абзаце втором этого пункта; для поставки Вооруженным Силам Украины, а также другим образованным в соответствии с законами Украины воинским формированиям, правоохранительным и разведывательным органам, государственным органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые Конституцией и законами Украины возложены функции по обеспечению обороны государства, для использования в беспилотных системах, указанных в абзаце втором этого пункта.

Уточнения требований к отчету, предусмотренному этим пунктом, который должен подаваться налогоплательщиками в таможенные органы по результатам использования товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины с освобождением от обложения ввозной пошлиной.

Урегулирования вопроса поставки товаров (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий) производителями воздушных, наземных и водных беспилотных систем непосредственно Силам обороны Украины для ремонта ранее реализованных такими производителями воздушных, наземных и водных беспилотных систем, путем определения, что такая поставка не является нецелевым использованием товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины с освобождением от обложения ввозной пошлиной в соответствии с этим пунктом.

3) Устранение технических несогласованностей в положениях Таможенного кодекса, возникших в связи с принятием Закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса ЕС».

Законопроект взаимосвязан с законопроектом 13306 о внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса относительно освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. Он также был принят в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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