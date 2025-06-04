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Фотографировала военные объекты и сливала врагу — в Киевской области судили женщину за государственную изме

15:06, 4 июня 2025
Жительница Киевской области получила наказание за сотрудничество с врагом.
Фотографировала военные объекты и сливала врагу — в Киевской области судили женщину за государственную изме
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Коллегия судей Бориспольского горрайонного суда Киевской области рассмотрела уголовное производство по гражданке, которую обвиняли в государственной измене в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в период с сентября по ноябрь 2024 женщина, находясь на территории Украины, сознательно сотрудничала с представителями государства-агрессора. Она собирала и передавала им данные, которые могли использоваться для подрывной деятельности против Украины. В частности, производила видеосъемку и фотографирование расположения стратегически важных военных объектов.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 359/6034/25).

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