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Украинская делегация проведет брифинг для сенаторов США по санкциям против России

12:24, 4 июня 2025
Андрей Ермак и Сергей Боев обратятся в Сенат относительно санкций против союзников Кремля.
Украинская делегация проведет брифинг для сенаторов США по санкциям против России
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Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и заместителем министра обороны Сергеем Боевым проведет закрытый брифинг для сенаторов США в среду с целью заручиться поддержкой законопроекта о новых санкциях против России и ее ключевых энергетических партнеров, Китая и Индии, сообщает Politico.

Встречу организовали сенатор-демократ Ричард Блументаль (Коннектикут) и сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина), пригласив всех 100 сенаторов. По словам Блументаля, законопроект уже поддерживают 82 соавтора - по 41 от каждой партии, что свидетельствует о двухпартийной поддержке. «Сейчас решающий момент для Украины - и критический этап для Сената по этому законопроекту», - подчеркнул Блументаль.

Предложенный санкционный пакет направлен на усиление давления на российскую экономику военного времени, в частности путем введения санкций против стран, которые покупают российские нефть и газ. Блументаль назвал эти меры «изменением правил игры».

Сенатор также обратил внимание на недавние украинские операции, в частности атаки дронов в глубоком тылу России, известные как операция «Spiderweb». Он отметил, что эти удары демонстрируют решительность и профессионализм украинских сил, сравнив их по дерзости и точности с операцией по ликвидации Усамы бен Ладена и израильскими спецоперациями. "Они способны бить по авиабазам за 4 тысячи миль от Украины. Они могут попасть где угодно", - отметил Блументаль.

Хотя законопроект имеет значительную поддержку в Сенате, Белый дом пока не выразил четкой позиции по нему. Однако Блументаль убежден, что успехи Украины на поле боя могут повлиять на позицию президента Дональда Трампа и его союзников в Конгрессе. «События сдвинут Белый дом с места - и, возможно, некоторых друзей президента здесь», - намекнул сенатор, - «Конгресс может действовать самостоятельно. [Трамп - ред.] не обязан поддерживать законопроект», - добавил сенатор.

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США россия санкции Минобороны Андрей Ермак

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