На Буковине разоблачили медиков, которые выдавали фальшивые диагнозы родственникам для уклонения от мобилизации

Медики обеспечивали прохождение фиктивной врачебно-консультативной комиссии для родственников военнообязанных, оформляя вымышленные диагнозы.

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В Черновицкой области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в которую входили председатель и члены врачебно-консультативной комиссии (ВКК), а также семейные врачи.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, глава комиссии организовала схему незаконного обогащения на выдаче фиктивных справок о наличии у граждан диагнозов, указывающих на необходимость постоянного ухода. В противоправную деятельность она вовлекла семейных врачей и узкопрофильных специалистов, включая членов ВКК.

Правоохранители установили, что медики обеспечивали фиктивное прохождение ВКК для родственников военнообязанных, оформляя вымышленные диагнозы. В заключениях указывались тяжёлые, неизлечимые заболевания, лишающие человека способности к самообслуживанию. К справкам прилагались обязательные приложения с мокрыми печатями и официальными штампами.

Чтобы избежать разоблачения, участники группы вносили ложную информацию в электронную систему здравоохранения. Это создавало полную иллюзию «официального» заболевания — как в бумажных документах, так и в базе данных Минздрава.

Заказы на изготовление фальшивых документов глава ВКК получала от организаторов незаконного переправления мужчин за границу.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере 6 фактов изготовления и использования поддельных медицинских документов.

Шести участникам преступной группы сообщено о подозрении в служебном подлоге и несанкционированном вмешательстве в электронные системы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, организаторше схемы дополнительно инкриминируется пособничество в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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