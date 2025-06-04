В Одесской области море снова выбросило на берег мазут и мертвую рыбу

На побережье Одесской области возле Тузловских лиманов снова обнаружили следы мазутного загрязнения.

Фото: Facebook / Ivan Rusev

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На территории национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали новый случай загрязнения побережья мазутом. Об этом сообщил эколог парка Иван Русев.

По его словам, во время очередного обследования работники парка обнаружили пятно мазута на двухкилометровом участке песчаной пересыпи вблизи пролива, соединяющего лиманы с Черным морем. Общий вес вещества составил около 1 кг. Загрязнение оперативно убрали, однако специалисты отмечают угрозу более глубокого воздействия на экосистему.

«Мазут был очень мягкий от температуры +30 на песке. Что интересно, что он преимущественно был выброшен вместе с морской травой - зостерой и ракушками разных видов. Мощные ветры и подводные течения недавно срывали морскую траву со дна моря, где был распространен мазут и его выбросило на берег», - пояснил Русев.

По его словам, вероятно, остатки мазута до сих пор могут оставаться на других участках побережья Одесской области, которые еще не обследовали. Из-за перемещения песка и сильного ветра, загрязнение частично скрывается под поверхностью, попадая в песчаные биоценозы и пищевые цепи морских организмов.

Экологи предполагают, что это мазутное пятно - следствие аварии на российских танкерах в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Уже сейчас наблюдаются негативные последствия: в частности, вблизи загрязненного участка найдена мертвая рыба - атерина, которую могло отравить именно это топливо.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области побережье Черного моря покрылось пятнами мазута. Токсичные сгустки нефтепродуктов попали в воду в результате аварии российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском проливе.

Фото: Facebook / Ivan Rusev

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