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Апелляционный суд ужесточил наказание за грабеж — пятилетний срок признан недостаточным

14:11, 4 июня 2025
Грабителя, задержанного прохожим, наказали строже по решению апелляционного суда.
Апелляционный суд ужесточил наказание за грабеж — пятилетний срок признан недостаточным
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Львовский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокурора на приговор по делу о грабеже, сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый, находясь в магазине, обманул продавца, заявив, что мобильный телефон на прилавке принадлежит ему, и из корыстных мотивов открыто похитил устройство, осознавая незаконность своих действий. После этого он вышел на улицу с похищенным телефоном, планируя продолжить преступную деятельность, но был задержан прохожим и потерпевшим, когда пытался скрыться на скутере.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Львова мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины, и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На указанный приговор суда первый заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить обжалуемый приговор в части назначения наказания и вынести в этой части новый приговор, которым признать грабителя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины, и назначить ему наказание с применением положений ст.69-1 УК Украины в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

В поддержку своих апелляционных требований прокурор ссылается на то, что местным судом при назначении мужчине наказания не были соблюдены требования ст.ст.63, 65, 69, ч.1 ст.69-1 УК Украины, в связи с чем назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом о уголовной ответственности, что привело к неправильному применению закона Украины об уголовной ответственности, а именно ст.69-1 УК Украины.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда постановила удовлетворить апелляционную жалобу первого заместителя руководителя Львовской областной прокуратуры, приговор Железнодорожного районного суда г. Львова в отношении обвиняемого в части назначенного наказания отменить.

Признать его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Коллегия судей обосновала свое решение тем, что доводы прокурора относительно назначенного обвиняемому наказания в виде 5 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 186 УК Украины с применением ст. 69-1 УК Украины не соответствуют нормам Уголовного кодекса.

При апелляционном рассмотрении было установлено, что местный суд при определении наказания неправильно применил закон об уголовной ответственности, что стало основанием для отмены приговора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 409 УК Украины.

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