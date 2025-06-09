Если спорная недвижимость находится в Украине, но стороны договорились рассматривать споры по праву другой страны, дело все равно подсудно исключительно украинскому суду – Верховный Суд

Даже если между сторонами заключено соглашение о передаче спора на разрешение суда другого государства, подсудность судам Украины является исключительной в делах с иностранным элементом, если недвижимое имущество, в отношении которого возник спор, находится на территории Украины.

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Подсудность судам Украины является исключительной в делах с иностранным элементом, если недвижимое имущество, в отношении которого возник спор, находится на территории Украины. На это указал Верховный Суд в постановлении от 30 апреля 2025 года по делу №369/13642/17.

Верховный Суд рассматривал кассационную жалобу компании «S» по делу по иску этой компании к двум физическим лицам о признании договора займа мнимым, договора дарения — фиктивным и признании права собственности на объект недвижимости.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что истец не доказал направленности воли сторон сделки на установление иных гражданско-правовых отношений, чем те, которые предусмотрены договором займа. Поскольку исковые требования о признании фиктивным договора дарения и признании за компанией права собственности на спорный объект недвижимости являются производными от требований о признании договора займа мнимой сделкой, поэтому такие требования удовлетворению также не подлежат.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения на основании п. 12 ч. 1 ст. 257 ГПК, поскольку между сторонами заключено соглашение о передаче спора на разрешение суда другого государства.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил для продолжения рассмотрения в суд апелляционной инстанции, учитывая следующее.

В заключенном договоре стороны пришли к соглашению о том, что споры, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением этого договора, подлежат разрешению в соответствии с процессуальным правом Шотландии.

В соответствии с договорной подсудностью стороны заранее своим соглашением могут избрать любой судебный орган определенной страны, который они признают компетентным при рассмотрении их гражданского дела.

При этом из анализа статей 76, 77 Закона «О международном частном праве» следует, что в случае наличия между сторонами договора, в котором установлено условие о договорной подсудности дела иностранным судам, суды Украины не имеют права рассматривать споры между сторонами спора, которые заключили соглашение о рассмотрении споров в иностранном суде, за исключением случаев, когда такой спор относится к перечню дел, определенных в ст. 77 Закона, подпадающих под исключительную юрисдикцию судов Украины.

Подсудность судам Украины является исключительной в следующих делах с иностранным элементом:

если недвижимое имущество, в отношении которого возник спор, находится на территории Украины, кроме дел, касающихся заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в частности концессионных договоров, согласно которым недвижимое имущество является объектом такого партнерства, в частности объектом концессии, а спор не касается возникновения, прекращения и регистрации вещных прав на такой объект (п. 1 ч. 1 ст. 77 Закона «О международном частном праве»).

Следовательно, подсудность судам Украины является исключительной в делах с иностранным элементом, если недвижимое имущество, в отношении которого возник спор, находится на территории Украины.

То есть, спор между сторонами в этом деле возник прежде всего по поводу указанного недвижимого имущества, а исковых требований, которые бы касались именно неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора займа, истец не заявлял.

В то же время апелляционный суд не обратил внимания на то, что недвижимое имущество, в отношении которого возник спор, находится на территории Украины, в связи с чем этот спор в соответствии со ст. 77 Закона «О международном частном праве» подпадает под исключительную юрисдикцию судов Украины. При таких обстоятельствах отсутствуют основания считать, что указанный спор может быть передан по соглашению сторон на разрешение суда другого государства.

Автор: Наталя Мамченко

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