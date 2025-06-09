В Сумской области судили предателя, который сливал данные о передвижении ВСУ в регионе

Мужчина проведет 15 лет за решеткой.

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Приговором Кролевецкого районного суда Сумской области мужчина признан виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

По информации Кролевецкого районного суда Сумской области, гражданин Украины, находясь на территории Шосткинского района Сумской области, используя собственный мобильный телефон, направил с помощью мессенджера гражданину РФ текстовое сообщение о месте дислокации военнослужащих ВСУ в Сумской области, а также о передвижении военной техники ВСУ.

Таким образом, он совершил переход на сторону врага и оказал помощь представителю иностранного государства в проведении взрывной деятельности против Украины, совершенном в условиях военного положения.

Мужчина получил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Напомним, что в Киеве судили студента, снимавшего военные объекты для врага.

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