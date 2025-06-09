На Сумщині судили зрадника, який зливав дані про пересування ЗСУ у регіоні

Чоловік проведе 15 років за ґратами.

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Вироком Кролевецького районного суду Сумської області чоловіка визнано винним у державній зраді, повідомляє пресслужба суду.

За інформацією Кролевецького районного суду Сумської області, громадянин України, перебуваючи на території Шосткинського району Сумської області, використовуючи власний мобільний телефон, надіслав за допомогою месенджера громадянину рф текстове повідомлення щодо місця дислокації військовослужбовців ЗСУ у Сумській області, а також щодо пересування військової техніки ЗСУ.

Таким чином, він здійснив перехід на бік ворога та надав допомогу представнику іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

Нагадаємо, що у Києві судили студента, який знімав військові об’єкти для ворога.

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