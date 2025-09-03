Практика судов
Государственной специальной службе транспорта поручат строительство фортификаций – депутаты приняли законопроект за основу

13:05, 3 сентября 2025
Государственная специальная служба транспорта будет заниматься капитальным строительством, реконструкцией сооружений общевойскового и специального назначения, в том числе фортификационных, а также объектов недвижимости в сфере управления Минобороны.
Государственная специальная служба транспорта сможет заниматься строительством фортификаций. Соответствующий законопроект 13378 Верховная Рада приняла за основу 3 августа. Его зарегистрировала широкая группа народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем.

Как указывают депутаты, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) сейчас занимается строительством и ремонтом новых, а также повышением срока эксплуатации и пропускной способности действующих объектов национальной транспортной системы.

Вместе с тем, имея большой опыт в ремонте, реконструкции и строительстве зданий, ГССТ после внесения изменений сможет участвовать в строительстве объектов общевойскового и специального назначения, в том числе военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Итак, предлагается установить, что ГССТ предназначена также для:

  • капитального строительства, реконструкции объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, в том числе военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны;
  • обнаружения и/или очистки объектов и местности (водных акваторий) от взрывоопасных предметов;
  • охраны и обороны объектов государственного значения единой транспортной системы и т. д.

Кроме того, предлагается изменить структуру ГССТ, установив следующую:

  • главный орган военного управления;
  • региональные органы военного управления;
  • военные части, учебные воинские части, военные учебные подразделения высших учебных заведений, предприятия, учреждения и организации.

Организационно ГССТ состоит из органов военного управления, воинских частей, учебных воинских частей, военных учебных подразделений высших учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций.

Положение о главном органе военного управления ГССТ утверждается Президентом. Положения об органах военного управления, воинских частях, учебных воинских частях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, предприятиях, учреждениях и организациях Государственной специальной службы транспорта утверждаются руководителем главного органа военного управления ГССТ.

Также в законе о нацбезопасности предлагается установить, что непосредственное руководство ГССТ осуществляет руководитель главного органа военного управления ГССТ, который подчиняется Министру обороны. Руководитель главного органа военного управления ГССТ, первый заместитель и заместители руководителя главного органа военного управления назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом по представлению Министра обороны.

Статус имущества ГССТ определяется Законом «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины». Задачи и функции главного органа военного управления ГССТ определяются положением, которое утверждается Президентом.

Автор: Наталя Мамченко

