Стоимость поправок к проекту бюджета на 2026 год составляет 7 триллионов гривен – Роксолана Пидласа

Для того, чтобы удовлетворить пожелания депутатов, подавших поправки к проекту бюджета, нужно 7 трлн грн.

Плюс 7 трлн грн – стоимость поправок в Бюджет-2026. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«Рабочая группа в комитете по вопросам бюджета проработала 3339 поправок к Бюджету-2026. В целом ориентировочная стоимость предложений народных депутатов превышает 7,1 трлн грн. Для понимания масштаба: это дополнительно полтора бюджета 2026 года», отметила Пидласа.

Она добавила, что, как правило, депутаты не указывают, из каких источников финансировать их идеи, но те, что указывают, больше всего любят резервный фонд и обслуживание государственного долга.

«Если мы вдруг решим принять все эти предложения, то резервный фонд уйдет в минус на 47 млрд грн, а «военный резерв» (напомню, новая программа для покрытия непредвиденных военных расходов) - на 224,2 млрд грн.

Обязанность Бюджетного комитета по закону (и здравому смыслу) - удержать баланс бюджета и не увеличивать дефицит. Поэтому полностью учтены будут только предложения с реалистичными источниками покрытия расходов. Ряд дельных идей комитет поручит правительству проработать ко 2 чтению законопроекта», указала Пидласа.

Далее проект бюджета 14000 ожидает рассмотрение на бюджетном комитете в пятницу, 17 октября.

В зале Верховной Рады он окажется 21-22 октября, а второе чтение запланировано на 18-20 ноября.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики передал бюджетному комитету предложения относительно увеличения расходов на судебную власть в законопроекте 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

В частности дополнительная потребность Высшего совета правосудия (ВСП), которую не учел Минфин на следующий год, составляет 64 млн грн, из которых 38,77 млн грн расходы на оплату труда и еще 6,63 млн грн расходы для уплаты ЕСВ (начисления на фонд оплаты труда).

Также в расчетах приводится потребность относительно оплаты труда членов ВСП из расчета 20 членов.

Как указано в таблице, средняя зарплата на одного человека члена ВСП составляет 327,2 тысячи грн.

Общий фонд оплаты труда на 20 членов ВСП должен составлять 82,32 млн грн. То есть, 343 тысячи грн в месяц для одного члена Высшего совета правосудия, если разбить эту сумму на 12 месяцев.

В свою очередь, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) в своих предложениях относительно законопроекта 14000 отметила о необходимости дополнительного финансирования расходов потребления общего фонда в размере 37,12 млн грн, из которых 30,43 млн грн составляет оплата труда.

Так, сейчас в проекте бюджета-2026 предусмотрено 219,5 млн грн на заработную плату. Из них – 57,65 млн грн на выплату заработной платы членам Высшей квалификационной комиссии судей, которых по закону – 16 человек. Также предусмотрено 161,92 млн грн – на зарплату работников секретариата ВККС.

Как отметила в своих предложениях ВККС, на потребности в зарплате в проекте бюджета не хватает 30 млн грн.

Также не хватает суммы в 6,69 млн грн для начислений на оплату труда. Сейчас в проекте 7,3 млн грн составляют начисления на оплату труда членов Комиссии и 35,6 млн грн – работникам секретариата.

Как указано в таблице потребностей ВККС, должностной оклад члена Комиссии составляет 295,5 тысяч грн.

Должностной оклад руководителя секретариата ВККС – 91,8 тысяч грн, заместителя руководителя – 87,3 тысяч грн, руководителя самостоятельного управления – 52,2 тысяч грн и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

