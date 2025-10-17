Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Плюс 7 трлн грн – вартість поправок у Бюджет-2026. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Робоча група у комітеті з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до Бюджету-2026.

Загалом орієнтовна вартість пропозицій народних депутатів перевищує 7,1 трлн грн. Для розуміння масштабу: це додатково півтора бюджети 2026 року», зазначила Підласа.

Вона додала, що, як правило, депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї, але ті що вказують найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу.

«Якщо ми раптом вирішимо ухвалити всі ці пропозиції, то резервний фонд піде в мінус на 47 млрд грн, а «військовий резерв» (нагадаю, нова програма для покриття непередбачуваних військових видатків) - на 224,2 млрд грн.

Обов’язок Бюджетного комітету по закону (і здоровому ґлузду) - втримати баланс бюджету і не збільшувати дефіцит. Тому повністю враховані будуть лише пропозиції з реалістичними джерелами покриття видатків. Низку слушних ідей комітет доручить уряду опрацювати до 2 читання законопроекту», вказала Підласа.

Далі проект бюджету 14000 очікує розгляд на бюджетному комітеті у п’ятницю, 17 жовтя.

У залі Верховної Ради він опиниться 21-22 жовтня, а друге читання заплановане на 18-20 листопада.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правової політики передав бюджетному комітету пропозиції щодо збільшення видатків на судову владу у законопроекті 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Зокрема додаткова потреба Вищої ради правосуддя (ВРП), яку не врахував Мінфін на наступний рік, становить 64 млн грн, з яких 38,77 млн грн видатки на оплату праці та ще 6,63 млн грн видатки для сплати ЄСВ (нарахування на фонд оплати праці).

Також у розрахунках наводиться потреба щодо оплати праці членів ВРП з розрахунку 20 членів.

Як зазначено у таблиці, середня зарплата на одну особу члена ВРП складає 327,2 тисячі грн.

Загальний фонд оплати праці на 20 членів ВРП має складати 82,32 млн грн. Тобто, 343 тисячі грн на місяць для одного члена Вищої ради правосуддя, якщо розбити цю суму на 12 місяців.

В свою чергу, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у своїх пропозиціях стосовно законопроекту 14000 зазначила про необхідність додаткового фінансування видатків споживання загального фонду в розмірі 37,12 млн грн, з яких 30,43 млн грн становить оплата праці.

Так, наразі у проекті бюджету-2026 передбачено 219,5 млн грн на заробітну плату. З них – 57,65 млн грн на виплату заробітної плати членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яких за законом – 16 осіб. Також передбачено 161,92 млн грн – на зарплату працівників секретаріату ВККС.

Як зауважила у своїх пропозиціях ВККС, на потреби у зарплаті в проекті бюджету не вистачає 30 млн грн.

Також не вистачає суми у 6,69 млн грн для нарахувань на оплату праці. Наразі у проекті 7,3 млн грн складають нарахування на оплату праці членів Комісії і 35,6 млн грн – працівникам секретаріату.

Як зазначено у таблиці потреб ВККС, посадовий оклад члена Комісії складає 295,5 тисяч грн.

Посадовий оклад керівника секретаріату ВККС – 91,8 тисяч грн, заступника керівника – 87,3 тисяч грн, керівника самостійного управління – 52,2 тисяч грн тощо.

Автор: Наталя Мамченко

