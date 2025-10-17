Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

07:20, 17 жовтня 2025
Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.
Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Плюс 7 трлн грн – вартість поправок у Бюджет-2026. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Робоча група у комітеті з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до Бюджету-2026.

Загалом орієнтовна вартість пропозицій народних депутатів перевищує 7,1 трлн грн. Для розуміння масштабу: це додатково півтора бюджети 2026 року», зазначила Підласа.

Вона додала, що, як правило, депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї, але ті що вказують найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу.

«Якщо ми раптом вирішимо ухвалити всі ці пропозиції, то резервний фонд піде в мінус на 47 млрд грн, а «військовий резерв» (нагадаю, нова програма для покриття непередбачуваних військових видатків) - на 224,2 млрд грн.

Обов’язок Бюджетного комітету по закону (і здоровому ґлузду) - втримати баланс бюджету і не збільшувати дефіцит. Тому повністю враховані будуть лише пропозиції з реалістичними джерелами покриття видатків. Низку слушних ідей комітет доручить уряду опрацювати до 2 читання законопроекту», вказала Підласа.

Далі проект бюджету 14000 очікує розгляд на бюджетному комітеті у п’ятницю, 17 жовтя.

У залі Верховної Ради він опиниться 21-22 жовтня, а друге читання заплановане на 18-20 листопада.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правової політики передав бюджетному комітету пропозиції щодо збільшення видатків на судову владу у законопроекті 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Зокрема додаткова потреба Вищої ради правосуддя (ВРП), яку не врахував Мінфін на наступний рік, становить 64 млн грн, з яких 38,77 млн грн видатки на оплату праці та ще 6,63 млн грн видатки для сплати ЄСВ (нарахування на фонд оплати праці).

Також у розрахунках наводиться потреба щодо оплати праці членів ВРП з розрахунку 20 членів.

Як зазначено у таблиці, середня зарплата на одну особу члена ВРП складає 327,2 тисячі грн.

Загальний фонд оплати праці на 20 членів ВРП має складати 82,32 млн грн. Тобто, 343 тисячі грн на місяць для одного члена Вищої ради правосуддя, якщо розбити цю суму на 12 місяців.

В свою чергу, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у своїх пропозиціях стосовно законопроекту 14000 зазначила про необхідність додаткового фінансування видатків споживання загального фонду в розмірі 37,12 млн грн, з яких 30,43 млн грн становить оплата праці.

Так, наразі у проекті бюджету-2026 передбачено 219,5 млн грн на заробітну плату. З них – 57,65 млн грн на виплату заробітної плати членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яких за законом – 16 осіб. Також передбачено 161,92 млн грн – на зарплату працівників секретаріату ВККС.

Як зауважила у своїх пропозиціях ВККС, на потреби у зарплаті в проекті бюджету не вистачає 30 млн грн.

Також не вистачає суми у 6,69 млн грн для нарахувань на оплату праці. Наразі у проекті 7,3 млн грн складають нарахування на оплату праці членів Комісії і 35,6 млн грн – працівникам секретаріату.

Як зазначено у таблиці потреб ВККС, посадовий оклад члена Комісії складає 295,5 тисяч грн.

Посадовий оклад керівника секретаріату ВККС – 91,8 тисяч грн, заступника керівника – 87,3 тисяч грн, керівника самостійного управління – 52,2 тисяч грн тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюджет депутат держбюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області