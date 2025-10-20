Кабмин заложил 60 млрд поступлений от реформы Гостаможслужбы в проект бюджета-2026, но не объяснил, как именно реформа им поспособствует – Счетная палата

Правительство считает, что реформа Гостаможслужбы, предусматривающая отбор ее нового руководителя с участием международных экспертов, приведет к 60 млрд грн дополнительных поступлений в 2026 году – но Счетная палата не увидела этому объективных объяснений.

В законопроекте 14000 о государственном бюджете на 2026 год правительство заложило прогнозный объем доходов в 60 млрд грн поступлений от таможенных платежей – акцизного налога и НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров и ввозной пошлины. В случае перевыполнения общего объема плановых поступлений таких платежей в общий фонд, они будут зачисляться в спецфонд для нужд сектора безопасности и обороны.

Дополнительные поступления планируется получить за счет улучшения деятельности реформированной Гостаможслужбы.

Напомним, что сейчас начался отбор нового руководителя Гостаможслужбы при решающей роли международных экспертов – будет работать специальная конкурсная комиссия, по аналогии с отбором директора Бюро экономической безопасности, НАПК, НАБУ и т.д.

Еще в октябре 2024 года Президент подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинге их образа жизни (законопроект 6490-д). Изменения в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

Однако, как указала Счетная палата в своих выводах на законопроект о бюджете 2026 года, в пояснительной записке не указано, проведение каких именно мер по улучшению работы Гостаможслужбы будет способствовать перевыполнению таможенных платежей и достижению этой суммы в 60 млрд.

Так, она отметила, «состояние выполнения в январе – августе 2025 года плановых показателей поступления таможенных платежей в общий фонд государственного бюджета увеличивает риск их невыполнения в 2025 году и усиливает его на 2026 год».

По данным Счетной палаты, показатели выполнения плана таможенных платежей в январе – августе 2025 года составляли, в частности:

НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров составил на 18,6 млрд грн (или 5,2%) меньше плана;

ввозная пошлина составила на 2,9 млрд грн (или 7,9%) меньше плана.

В целом, с учетом положительного баланса поступлений от акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (+12,5 млрд), недовыполнение составляет 9,5 млрд грн.

Учитывая указанное, есть риски непоступления в 2026 году таможенных платежей в специальный фонд государственного бюджета в предложенных в законопроекте объемах, подытожила Счетная палата.

