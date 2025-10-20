Кабмін заклав 60 млрд надходжень від реформи Держмитслужби до проекту бюджету-2026, але не пояснив, як саме реформа їм сприятиме – Рахункова палата

Уряд вважає, що реформа Держмитслужби, яка передбачає відбір її нового керівника за участі міжнародних експертів, призведе до 60 млрд грн додаткових надходжень в 2026 році – але Рахункова палата не побачила цьому об’єктивних пояснень.

Фото: nty.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У законопроекті 14000 про державний бюджет на 2026 рік уряд заклав прогнозний обсяг доходів у 60 млрд грн надходжень від митних платежів – акцизного податку і ПДВ із ввезених на митну територію України товарів та ввізного мита. У разі перевиконання загального обсягу планових надходжень таких платежів до загального фонду, вони зараховуватимуться до спецфонду для потреб сектору безпеки й оборони.

Додаткові надходження планується отримати за рахунок поліпшення діяльності реформованої Держмитслужби.

Нагадаємо, що зараз почався відбір нового керівника Держмитслужби за вирішальної ролі міжнародних експертів – працюватиме спеціальна конкурсна комісія, за аналогом з відбором директора Бюро економічної безпеки, НАЗК, НАБУ тощо.

Ще у жовтні 2024 року Президент підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Однак, як вказала Рахункова палата у своїх висновках на законопроект про бюджет 2026 року, у пояснювальній записці не зазначено, проведення яких саме заходів з поліпшення роботи Держмитслужби сприятиме перевиконанню митних платежів і досягнення цієї суми в 60 млрд.

Так, вона зазначила, «стан виконання у січні – серпні 2025 року планових показників надходження митних платежів до загального фонду державного бюджету збільшує ризик їх невиконання у 2025 році і посилює його на 2026 рік».

За даними Рахункової палати, показники виконання плану митних платежів у січні – серпні 2025 року складали зокрема:

ПДВ із ввезених на митну територію України товарів склало на 18,6 млрд грн (або 5,2%) менше плану

ввізне мито склало на 2,9 млрд грн (або 7,9%) менше плану.

Загалом, з урахуванням позитивного балансу надходжень від акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (+12,5 млрд), недовиконання складає 9,5 млрд грн.

Ураховуючи зазначене, є ризики ненадходження у 2026 році митних платежів до спеціального фонду державного бюджету в запропонованих у законопроекті обсягах, підсумувала Рахункова палата.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.