«Конкурсные комиссии — это не декорация», — адвокат и член Конкурсной комиссии по отбору руководства САП Алексей Шевчук

Алексей Шевчук объяснил, почему конкурсы на руководящие и административные должности, в частности в САП, стали индикатором зрелости гражданского общества и профессиональных сообществ.

Конкурсы на руководящие и административные должности, в частности в САП, стали индикатором зрелости гражданского общества и профессиональных сообществ, а конкурсные комиссии являются ключевым механизмом обновления государственных институтов. Такое мнение высказал адвокат и спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины, директор центра правовой информации юридического института КНЭУ им. Вадима Гетьмана, спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины и лоббист Алексей Шевчук в интервью «Судебно-юридической газете». В декабре 2025 года он был включен в состав конкурсной комиссии, уполномоченной осуществлять отбор кандидатов из числа прокуроров на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Шевчук раскритиковал блокирование процедур отбора в сфере правосудия и антикоррупционной политики и заявил о системных проблемах с запуском конкурсных процедур в сфере правосудия и затягивании формирования ВККС.

Вы часто говорите об участии гражданского общества в конкурсных комиссиях и наблюдательных советах. Почему это для вас принципиально?

Потому что именно там принимаются решения, которые определяют качество государственных институтов на годы вперед. Если гражданское общество действительно хочет перемен — оно должно быть не только комментатором в соцсетях, а полноценным участником механизмов отбора и контроля. Участие в конкурсных комиссиях, наблюдательных советах и конкурсах на вакантные должности — это практический уровень влияния, где видно компетентность, ответственность и способность нести решения, а не только оценки.

Вы упомянули историю с конкурсной комиссией по формированию ВККС. Что именно происходит?

Совсем недавно я был назначен Советом адвокатов Украины в состав конкурсной комиссии по формированию Высшей квалификационной комиссии судей. И здесь возникает ключевая проблема: Высший совет правосудия до сих пор не сформировал конкурсную комиссию. Получается парадокс — значительная часть субъектов свои требования выполнили: Совет прокуроров, Совет адвокатов Украины подали кандидатов, процедуры с их стороны прошли. А орган, от которого зависит финальное оформление и запуск, фактически тормозит процесс.

Почему, на ваш взгляд, этот вопрос так важен именно сейчас?

Потому что мы живем в условиях, когда заблокирована или замедлена работа многих институтов. Судебная система, органы отбора и оценки, конкурсы на руководящие должности — это «кровеносная система» государства. Если она не работает, государство теряет управляемость, доверие и способность к реформированию. А конкурсы — это способ легально и прозрачно перезагружать систему.

Вы также упомянули, что проходят конкурсы на руководителя таможни и в наблюдательные советы. В чем там проблема?

Проблема в том, что мы почти не видим там так называемых «лидеров общественного мнения», которые годами призывают «менять систему». Когда доходит до ответственного уровня — подать документы, пройти собеседование, взять на себя юридические риски и дисциплину работы — многих просто нет. И тогда возникает закономерный вопрос: почему?

И ваш ответ — чего не хватает компетентности?

Говорю о типичной ситуации: часть публичных активистов не имеет профильного образования, релевантного опыта, управленческих навыков и, откровенно говоря, часто — подтвержденной истории профессиональной работы. Это не оскорбление и не ярлык. Это практический критерий. Конкурсные комиссии — не про лозунги. Там нужны компетенции: право, управление, комплаенс, добросовестность, процедура, умение работать с доказательствами, умение задавать правильные вопросы и фиксировать позиции.

Недавно у вас было собеседование в Совете прокуроров Украины, а затем — назначение генеральным прокурором в комиссию по административным должностям в САП. Что это за роль?

Это роль, в которой я фактически представляю адвокатуру как часть системы правосудия. И это принципиально: адвокатура — не сторонний наблюдатель, а институция, которая ежедневно работает в процессах и видит, как соблюдаются (или нарушаются) права стороны защиты. Конкурс на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре — сложный, чувствительный и с высокими ставками, потому что речь идет о руководящих функциях и стандартах работы органа.

Вы подчеркиваете «баланс» между обвинением и защитой. Как это должно проявляться при подборе прокуроров?

Очень просто: прокурор в демократическом правовом государстве — не «карательный менеджер», а процессуальный гарант законности. Поэтому я, как член конкурсной комиссии, должен тщательно следить за тем, чтобы кандидаты не были замечены в систематическом игнорировании прав адвокатов и подзащитных, не демонстрировали пренебрежение принципом состязательности, соблюдали стандарты этики, процессуальной дисциплины и добросовестности. Потому что административные должности — это не только про карьеру. Это про культуру органа и правила, которые далее распространяются на десятки людей.

Как вы видите критерии «качественного кандидата» в таких конкурсах?

Ключевые блоки — профессионализм, добросовестность и зрелость. Профессионализм — это не только диплом, а практика, навыки, способность действовать в рамках процедуры. Добросовестность — это отсутствие конфликта интересов, прозрачные доходы, репутация, готовность объяснять решения. Зрелость — это умение не путать должность с властью, а полномочия — с персональными симпатиями или местью. И, конечно, способность выдерживать публичность и давление, потому что антикоррупционная вертикаль всегда под прицелом.

Вы говорите о блокировании работы институтов. Где, на ваш взгляд, «узкое место» системы?

Узкое место — в запуске процедур и ответственности за сроки. Часть органов формально декларирует поддержку реформ, но процедурно или кадрово затягивает решения, без которых конкурсы не стартуют или не завершаются. Это убивает доверие и создает пространство для спекуляций: одни кричат, что «все слили», другие говорят, что «нет кандидатов», а результат — страна без полноценно работающих институтов.

Что вы хотели бы сказать тем, кто называет себя общественными деятелями и лидерами мнений?

Если вы действительно хотите перемен — идите в процедуры. Подайтесь в наблюдательный совет. Подайтесь в конкурсную комиссию. Пройдите собеседование. Возьмите на себя ответственность, конфликтность, публичность и работу «на земле». Потому что управлять общественным мнением с телефона — легко. Работать в институциональном механизме — сложно. Но именно там происходят реальные изменения.

А что бы вы посоветовали профессиональным сообществам — адвокатуре, ученым, управленцам?

Не стоять в стороне. Профессиональные сообщества должны не только делегировать кандидатов, но и публично требовать соблюдения процедур, сроков и прозрачности. Если мы уже подали кандидатов и выполнили свою часть — мы имеем право задавать прямые вопросы тем, кто затягивает или блокирует следующий шаг.

Ваш главный месседж в завершение?

Конкурсные комиссии — это не декорация. Это механизм, который определяет, будет ли страна иметь профессиональные и ответственные институты или продолжит жить в режиме «вечного перезапуска» без результата. Сегодня критически важно, чтобы заработали конкурсные комиссии и по ВККС, и по административным должностям в САП, и в других ключевых секторах. Потому что без этого мы фактически соглашаемся на блокирование государственной машины.

Автор: Владимир Право

