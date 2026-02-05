Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по жалобе на определение апелляционного суда о возврате апелляционной жалобы по делу о взыскании задолженности. Основанием послужил неустранённый в установленный срок процессуальный недостаток апелляционной жалобы, в частности отсутствие надлежащего подтверждения уплаты судебного сбора. Суд пришёл к выводу, что правильное применение норм процессуального права является очевидным и не вызывает разумных сомнений.

Процессуальная форма как условие правосудия

Кассационный гражданский суд ВС, рассмотрев дело №526/881/25, отказал в открытии кассационного производства по жалобе на определение Полтавского апелляционного суда, которым возвращена апелляционная жалоба на решение Гадячского районного суда по делу о взыскании задолженности.

Суть гражданского спора, на первый взгляд, выглядела типичной для категории дел о взыскании задолженности по договорам реструктуризации. В 2025 году газораспределительное общество обратилось с иском о взыскании задолженности, ссылаясь на заключённый договор. Решением Гадячского районного суда Полтавской области исковые требования были удовлетворены: с ответчика взыскана задолженность по договору о реструктуризации задолженности в сумме 26748,36 грн.

Однако дальнейший ход дела приобрёл особое значение не с материально-правовой, а с процессуальной точки зрения. Попытка ответчика обжаловать решение столкнулась с чётким соблюдением апелляционным судом требований процессуального закона, что привело к возврату апелляционной жалобы в связи с невыполнением установленных судом условий.

«Определением Полтавского апелляционного суда от 13 октября 2025 года восстановлен срок на апелляционное обжалование решения Гадячского районного суда Полтавской области от 15 августа 2025 года. Апелляционная жалоба оставлена без движения для уплаты судебного сбора и подачи апелляционной жалобы, соответствующей части второй статьи 359 ГПК Украины, а также её копии в соответствии с количеством участников дела. Предоставлен срок для устранения недостатков апелляционной жалобы в течение десяти дней со дня получения копии данного определения. Разъяснено, что в случае невыполнения требований данного определения в установленный срок апелляционная жалоба будет считаться неподанной и возвращена», – говорится в материалах дела.

Определение апелляционного суда мотивировано тем, что заявитель не устранил указанные недостатки. К своему заявлению он приложил квитанцию от 16 июля 2025 года о «пополнении карты другого банка», в которой указано о перечислении средств в размере 3000,76 грн получателю (другому лицу, не являющемуся стороной по делу). Как выяснилось, указанный перевод не соответствует требованиям об уплате судебного сбора, поскольку средства должны зачисляться непосредственно в специальный фонд государственного бюджета Украины и идентифицироваться автоматизированной системой документооборота суда. Учитывая эти обстоятельства, апелляционная жалоба была возвращена заявителю.

В кассационной инстанции заявитель пытался сместить фокус рассмотрения на материальную составляющую спора: он утверждал, что никаких договоров о реструктуризации не заключал, а подпись в документах ему не принадлежит. Однако Кассационный гражданский суд ВС принципиально отказался выходить за пределы процессуальной плоскости, сосредоточив внимание исключительно на вопросе соблюдения установленных законом требований к апелляционному обжалованию.

Кассация – не инстанция «второго шанса»

Рассматривая кассационную жалобу, Кассационный гражданский суд ВС сформулировал важную правовую позицию: процессуальные нормы не являются формальностью, а выполняют функцию упорядочения судебного разбирательства и обеспечения принципа правовой определённости. Кассационная инстанция сослалась на практику ЕСПЧ, которая признаёт допустимость ограничений права на доступ к суду при условии, что такие ограничения преследуют легитимную цель и являются пропорциональными.

«Европейский суд по правам человека отмечает, что процессуальные нормы предназначены для обеспечения надлежащего отправления правосудия и соблюдения принципа правовой определённости, а также того, что стороны должны иметь право ожидать применения этих норм. Принцип правовой определённости применяется не только в отношении сторон, но и в отношении национальных судов (Diya 97 v. Ukraine, № 19164/04, § 47, ЕСПЧ, от 21 октября 2010 года)», — подчеркнул суд кассационной инстанции.

Опираясь на практику ЕСПЧ, Кассационный гражданский суд ВС отметил: право на суд, одним из аспектов которого является право доступа, не является абсолютным и может подлежать ограничениям; их установление допускается по содержанию, в частности в отношении условий приемлемости апелляционной жалобы. Однако такие ограничения должны применяться с легитимной целью и сохранять пропорциональность между применяемыми средствами и поставленной целью (Volovik v. Ukraine, № 15123/03, § 55, ЕСПЧ, от 6 декабря 2007 года).

В деле применено прямое применение процессуальных норм: апелляционная жалоба не соответствовала требованиям статьи 356 ГПК Украины, а недостатки, на которые указал апелляционный суд, в установленный срок устранены не были. Предоставление квитанции о банковском переводе средств в пользу другого лица, не являющегося стороной по делу, не может рассматриваться как подтверждение уплаты судебного сбора. В результате дело фактически утратило перспективу дальнейшего движения.

Анализируя нормы статей 185, 357 и 394 ГПК Украины, Кассационный гражданский суд ВС пришёл к выводу, что возврат апелляционной жалобы был не только формально правильным, но и обоснованным. При таких условиях суд вправе отказать в открытии кассационного производства без детального анализа доводов заявителя по существу. Кассационный суд не является инстанцией «второго шанса» для исправления процессуальных ошибок, допущенных на предыдущих стадиях. Его роль заключается в обеспечении единства правоприменения, а не в замене сторон при выполнении ими процессуальных обязанностей.

Особого внимания заслуживает аргументация КГС ВС относительно применения части четвёртой статьи 394 ГПК Украины. Суд прямо указал: в случае, когда правильность применения нормы права является очевидной и не вызывает разумных сомнений, кассационная жалоба может быть признана необоснованной без открытия производства.

Кассационный гражданский суд ВС не оценивал утверждения заявителя об отсутствии договора или возможной фальсификации подписи. Эти доводы остались за пределами судебного анализа не вследствие их априорной недостоверности, а в результате несоблюдения заявителем процессуальных предпосылок для их рассмотрения. В то же время КГС ВС констатировал: возврат апелляционной жалобы не лишает лицо права повторно обратиться в суд при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для её возврата.

Руководствуясь статьями 260, 394 ГПК Украины, Кассационный гражданский суд ВС постановил: отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе на определение Полтавского апелляционного суда от 18 ноября 2025 года.

