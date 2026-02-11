Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед Верховным Судом в деле № 910/10837/25 встал вопрос об обоснованности постановления апелляционного суда, которым было отменено определение суда первой инстанции об оставлении иска без рассмотрения, вынесенное на стадии подготовительного производства (в подготовительном заседании), в связи со злоупотреблением истцом процессуальными правами (подачей исков и многочисленных процессуальных заявлений в разных делах, которые по своему содержанию противоречат друг другу).

В связи с этим дело №910/10837/25 решено передать на рассмотрение объединённой палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Основаниями для такого решения стало следующее.

Коллегия судей сочла необходимым отступить от вывода относительно применения п.3 ч.2 ст.43 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, изложенного в постановлении Верховного Суда от 14.06.2022 по делу №910/10680/21 (коллегия судей по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности) о том, что суд первой инстанции на стадии подготовительного производства без исследования всех обстоятельств дела в их совокупности лишён возможности достоверно установить все обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о признаках заведомой необоснованности и искусственности иска, а потому признание действий истца злоупотреблением процессуальными правами в понимании п.3 ч.2 ст.43 ГПК и оставление по этим основаниям искового заявления без рассмотрения на стадии подготовительного производства является ограничением доступа к правосудию, нарушением принципов равенства и состязательности.

Коллегия судей сочла указанный вывод таким, который не соответствует как содержанию самой нормы ст.43 ГПК, так и задачам и основным принципам хозяйственного судопроизводства.

Коллегия судей считает необходимым отступить от указанного вывода, исходя из следующих мотивов.

Если подача жалобы, заявления, ходатайства признаётся злоупотреблением процессуальными правами, суд с учётом обстоятельств дела имеет право оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство (ч.3 ст.43 ГПК).

Таким образом, из содержания нормы ст.43 ГПК усматривается, что процессуальным законом допускается не только оставление иска без рассмотрения, но и его возвращение.

При этом из самой сути такого процессуального действия как возвращение иска следует, что оно совершается ещё до открытия производства по делу, то есть на стадии более ранней, чем подготовительное производство.

Если иск не был возвращён, а суд открыл производство по делу, то оставление иска без рассмотрения как искусственного или заведомо необоснованного на основании предписаний ст.43 ГПК должно происходить преимущественно именно до начала рассмотрения такого иска по существу, ведь искусственность или необоснованность иска должна быть настолько очевидной для суда, что нет необходимости в исследовании доказательств, установлении обстоятельств дела и т.д.

Соответствующая статья направлена на то, чтобы исключить загрузку судов исками, которые априори, ни при каких обстоятельствах, не имеют никаких шансов на удовлетворение.

Термин «заведомо» имеет два основных значения:

сознательно, умышленно (действие совершается сознательно, с пониманием его значения и последствий),





явно, очевидно, заранее известно (результат действия известен заранее).





Соответственно, вывод о том, что оставление иска без рассмотрения на стадии подготовительного производства не допускается из-за того, что на этой стадии якобы невозможно достоверно установить все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о признаках заведомой необоснованности и искусственности иска, противоречит самому содержанию ст.43 ГПК (а именно положениям п.3 ч.2 во взаимосвязи с ч.3 этой статьи).

При этом необоснованность иска (как форму злоупотребления) не следует путать с неуказанием стороной оснований иска. Такие иски могут содержать развернутую аргументацию, сторона может предоставить значительное количество доказательств.

Добросовестность является одной из основополагающих начал гражданского законодательства (п.6 ст.3 ГК). Принцип добросовестности предполагает необходимость добросовестного и честного поведения субъектов при исполнении своих юридических обязанностей и осуществлении своих субъективных прав.

Действия участников гражданских отношений должны соответствовать определённому стандарту поведения, характеризующемуся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны договора или соответствующего правоотношения.

Добросовестность при реализации прав и полномочий включает в себя недопустимость злоупотребления правом, которая, исходя из конституционных положений, означает, что осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц.

Злоупотребление правом — это своего рода искажение права. В этом случае лицо придаёт своим действиям полную видимость юридической правильности, используя на самом деле свои права в целях, которые противоположны тем, которые преследует позитивное право. Подобные выводы изложены в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 14.12.2021 по делу №147/66/17, Верховного Суда от 08.05.2018 по делу №910/1873/17.

Необходимо разграничивать злоупотребление процессуальными правами и злоупотребление материальными (гражданскими) правами. Указанные правовые конструкции отличаются как по сути, так и по правовым последствиям их применения судом. При злоупотреблении процессуальными правами суд вправе оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство, иск либо применить иные меры процессуального принуждения. В то же время правовым последствием злоупотребления материальными (гражданскими) правами может быть, в частности, отказ в защите гражданского права и интереса, то есть отказ в иске (постановление Верховного Суда от 03.06.2020 по делу №318/89/18).

Подпункт «b» п.3 ст.35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) предусматривает, что Суд может отклонить заявление как неприемлемое, если оно является явно необоснованным или если заявитель злоупотребляет правом на обращение. Такая практика стала ответом на попытки подачи большого количества формальных или идентичных заявлений без намерения достичь реальной защиты.

Таким образом, в случае если для суда очевидно, что поданный иск направлен не на реальную защиту гражданского права и/или интереса, а с иной недобросовестной целью, суд не обязан переходить к стадии рассмотрения дела по существу для исследования всех обстоятельств дела в их совокупности, неэффективно расходуя при этом соответствующие ресурсы, в частности временные, поскольку это приведёт к дополнительной нагрузке на судебную систему и, соответственно, к нарушению задач и принципов судопроизводства как минимум по отношению к тем добросовестным лицам, которые ожидают судебной защиты по другим делам.

Учитывая изложенное, коллегия судей считает необходимым отступить от вывода, изложенного в постановлении Верховного Суда от 14.06.2022 по делу №910/10680/21 (коллегия судей по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности), о том, что суд первой инстанции на стадии подготовительного производства без исследования всех обстоятельств дела в их совокупности лишён возможности достоверно установить все обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о признаках заведомой необоснованности и искусственности иска, а потому признание действий истца злоупотреблением процессуальными правами в понимании п.3 ч.2 ст.43 ГПК и оставление по этим основаниям искового заявления без рассмотрения на стадии подготовительного производства является ограничением доступа к правосудию, нарушением принципов равенства и состязательности.

Аналогичный вывод изложен также в постановлении от 18.11.2021 по делу №910/4650/21 (принята коллегией судей судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах), на который сослался Верховный Суд в деле №910/10680/21, а также в постановлении от 23.07.2024 по делу №910/15178/23 (принята коллегией судей судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах) со ссылкой на два предыдущих решения Верховного Суда.

Вместе с тем коллегия судей считает, что суд может как вернуть исковое заявление ещё до открытия производства по делу, так и оставить иск без рассмотрения после открытия на стадии подготовительного производства, что непосредственно следует из содержания п.3 ч.2 и ч.3 ст.43 ГПК, а также соответствует задачам и основным принципам хозяйственного судопроизводства. При этом искусственность или необоснованность иска должна быть настолько очевидной для суда, что нет необходимости в исследовании доказательств, установлении обстоятельств дела и т.д.

Как с этим борются за рубежом

В решении от 15.09.2009 по делу «Mirolubovs and others v. Latvia» (заявление №798/05) Европейский суд по правам человека указал, что понятие «злоупотребление» в значении ст.35 Конвенции следует понимать как факт реализации права субъектом вне его назначения (п.62). Любое поведение заявителя, которое явно противоречит назначению права на обращение в Суд, установленного Конвенцией, и препятствует надлежащей работе Суда или надлежащему прохождению процедуры в Суде, может быть квалифицировано как злоупотребление. Так же злоупотреблением является подача заявителем в Суд многочисленных противоречивых и явно необоснованных заявлений, аналогичных его заявлению, которое уже было признано неприемлемым в прошлом (п.65).

В деле Zambrano v. France (заявление №41994/21) (определение от 21.09.2021) Суд признал подачу многочисленных жалоб частью спланированной кампании, направленной на перегрузку Суда и подрыв его эффективности. Было понятно, что преследуемая цель заключалась не в том, чтобы выиграть эти дела, а, напротив, чтобы вызвать «перегрузку и отставание» в Суде, «парализовать его работу», «создать отношения власти» с целью «вести переговоры» с Судом, угрожая его работе, и «вывести из строя систему», в которой Суд играл ключевую роль. В результате Суд отклонил заявления ввиду злоупотребления правом на обращение.

В системе общего права концепция abuse of process (дословно — «насилие над процессом, его изнасилование») стала ключевой для обеспечения надлежащего функционирования судебной системы и предотвращения ситуаций, когда процесс используется как инструмент давления, затягивания или манипуляций.

В деле Henderson v Henderson ([1843-60] All E.R. Rep. 378) «Канцлерский суд» («Court of Chancery») отметил, что стороны обязаны предъявлять все свои требования в рамках одного производства, и повторное возбуждение уже решённых вопросов без надлежащего обоснования является злоупотреблением процессуальными правами. Эта позиция направлена на предотвращение дублирования судебных процессов и гарантирует, что ресурсы правосудия используются эффективно.

В контексте правовой системы США важным инструментом предотвращения злоупотреблений процессуальными правами является Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure (Правило 11 Федеральных правил гражданского судопроизводства). Это правило вводит стандарты поведения для адвокатов и сторон при подаче в суд исковых заявлений, ходатайств и других документов. Его основной целью является обеспечение того, чтобы каждый документ подавался только после надлежащей правовой и фактической проверки и не использовался с ненадлежащей целью, например, для затягивания процесса или преследования оппонента.

Например, в деле Harrison Prosthetic Cradle Inc. v. Watson Guide IP LLC (2022) суд рассматривал подачу иска, который ранее уже был отклонён в другой юрисдикции, как потенциальное нарушение принципов добросовестности.

В деле Дональда Трампа против Хиллари Клинтон (2022), когда бывший президент подал 108-страничный иск о якобы заговоре против него во время выборов 2016 года, суд признал иск необоснованным и нарушающим Правило 11. Иск стал примером применения Правила 11 для защиты судебной системы от использования её в целях политического или репутационного давления.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.