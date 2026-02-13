Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска к Государству Украина, Главному управлению Национальной полиции в Полтавской области и Государственной казначейской службе — о возмещении имущественного и морального вреда в связи с утратой биткоинов. Кассационная инстанция подтвердила решения нижестоящих судов — об отсутствии правовых оснований для возложения ответственности на государство и соответчиков.

От $10 тыс. до €60 млн: иллюзия без доказательств

Кассационный гражданский суд ВС рассмотрел кассационную жалобу на решение Киевского районного суда г. Полтавы и постановление Полтавского апелляционного суда по делу №552/239/25, касающемуся правоотношений, связанных с биткоинами.

Сюжет этого дела выглядит почти как драматический роман о столкновении старых правовых механизмов с новой цифровой реальностью. В 2013-2015 годах мошенник завладел средствами семьи истца – более 10 тысяч долларов США. За эти деньги было приобретено 300 биткоинов, которые на тот момент ещё не имели значительной стоимости, но впоследствии превратились в капитал в десятки миллионов евро. Именно эта разница между первоначальной суммой и современной стоимостью криптовалюты стала причиной громкого иска.

Досудебное расследование в уголовном производстве длилось годами. Правоохранительные органы так и не смогли установить местонахождение биткоинов, а обвиняемый в итоге был оправдан за недоказанностью состава преступления. Кроме того, он был освобождён от ответственности в связи с истечением сроков давности. Для истца это стало символом бездействия государства, поскольку органы следствия фактически утратили шанс вернуть активы.

Исковые требования были чрезвычайно масштабными: компенсация имущественного вреда в размере 30 млн евро и ещё 30 млн евро – морального вреда. Аргументация основывалась на положениях Конституции Украины, гарантирующей право на возмещение вреда, причинённого незаконными действиями или бездействием органов власти, а также на статьях 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что истец не доказала трёх ключевых элементов гражданского правонарушения: неправомерного бездействия органа, наличия вреда и причинно-следственной связи между ними. Дополнительно суды обратили внимание на то, что истец не обжаловала в судебном порядке действия или бездействие следователей во время расследования. Это означало, что она не использовала все возможные процессуальные инструменты для защиты своих прав. Такая пассивность в сочетании с отсутствием доказательств стала ещё одним аргументом против удовлетворения иска.

Таким образом, суды предыдущих инстанций пришли к выводу о необоснованности исковых требований и отсутствии правовых оснований для их удовлетворения: недоказанности истцом незаконности действий должностных лиц ГУНП в Полтавской области, отсутствии причинно-следственной связи между незаконными действиями ГУНП в Полтавской области и вредом, о возмещении которого заявлен иск (потери вследствие кражи имущества и морального вреда).

«Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что истец не доказала надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами существование одновременно трёх условий: неправомерное умышленное бездействие органа досудебного расследования в уголовном производстве, наличие вреда (негативные последствия для истца) и причинную связь между неправомерным бездействием и причинённым вредом, которые являются необходимым основанием для привлечения органа государственной власти к ответственности в виде взыскания морального и имущественного вреда», – говорится в материалах дела.

Криптовалюта как цифровой вызов правосудию

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, подчеркнув: кассационная инстанция не может устанавливать новые факты или переоценивать доказательства, а лишь проверяет правильность применения норм права.

Особое внимание Кассационный гражданский суд ВС уделил вопросу доказательств. В материалах дела отсутствовало подтверждение того, что семья истца реально владела средствами в размере 10 тысяч долларов в 2013–2015 годах. Также отсутствовали документы о составе семьи и иные подтверждения. Это стало решающим аргументом: без надлежащих доказательств даже самые большие потери не превращаются в юридически защищённые требования.

В своём решении Верховный Суд подробно проанализировал положения Конституции и Гражданского кодекса Украины. Статья 56 Конституции гарантирует право на возмещение вреда, причинённого незаконными решениями или бездействием органов власти. Однако для реализации этого права необходимо доказать факт неправомерности действий или бездействия, наличие вреда и причинную связь.

В данном деле решающим стал вопрос доказательств. Суд отметил, что материалы не содержат подтверждения того, что семья истца реально владела средствами в размере 10 тысяч долларов в 2013–2015 годах. Также отсутствовали документы о составе семьи и иные подтверждения. Без этого требование о возмещении выглядело юридически необоснованным.

Ещё один аспект – практика Европейского суда по правам человека. Истец ссылалась на Конвенцию, гарантирующую право на справедливый суд и эффективное средство защиты. Верховный Суд признал эти аргументы важными, однако подчеркнул: даже международные стандарты не могут заменить отсутствие доказательств в конкретном деле.

«ЕСПЧ указал, что пункт первый статьи 6 Конвенции обязывает суды давать обоснование своих решений, однако это не может восприниматься как требование предоставлять подробный ответ на каждый аргумент. Пределы этой обязанности могут быть различными в зависимости от характера решения. Кроме того, необходимо принимать во внимание, среди прочего, разнообразие аргументов, которые сторона может представить в суде, и различия, существующие в государствах-участниках с точки зрения положений законодательства, традиций, юридических выводов, изложения и формулирования решений. Таким образом, вопрос о том, выполнил ли суд свою обязанность по предоставлению обоснования, вытекающую из статьи 6 Конвенции, может быть определён только с учётом конкретных обстоятельств дела», – подчеркнул Кассационный гражданский суд ВС.

Рассмотрев материалы дела, Верховный Суд пришёл к выводу: решения судов первой и апелляционной инстанций приняты с соблюдением норм материального и процессуального права. Доводы кассационной жалобы сводились преимущественно к несогласию с оценкой доказательств и попытке их переоценки, что выходит за пределы полномочий кассационной инстанции. С учётом этого КГС ВС постановил: кассационную жалобу оставить без удовлетворения, решение Киевского районного суда г. Полтавы и постановление Полтавского апелляционного суда – оставить без изменений.

В этой истории утраченные биткоины стали символом утраченного будущего для семьи истца. Расследование, длившееся годами, завершилось закрытием в связи с истечением сроков давности. Даже в резонансных спорах с миллионными требованиями суды остаются приверженными фундаментальному принципу: ответственность государства наступает лишь при наличии чётко доказанных юридических фактов, а не на основании предположений или общего ощущения несправедливости.

Автор: Валентин Коваль

