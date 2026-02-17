Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

Киевский окружной административный суд закрыл производство по делу о признании незаконной и отмене повестки. Суд констатировал, что повестка не является индивидуальным административным актом или решением субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины. Попытки оспорить вызов в ТЦК являются процессуально недопустимыми.

Нет акта – нет и спора

Киевский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве материалы административного дела №320/47714/24. Истец просил признать незаконной и отменить повестку, выданную территориальным центром комплектования. Производство было открыто, однако в ходе проверки суд пришел к выводу об отсутствии предмета административного спора.

Определяющим для суда стал вопрос юрисдикции. В соответствии со статьей 19 КАС Украины административные суды рассматривают публично-правовые споры, в частности споры физических лиц с субъектами властных полномочий относительно обжалования их решений, действий или бездействия. Однако сам по себе факт участия органа власти в правоотношениях не означает наличия акта, который может быть предметом судебного контроля.

Суд подчеркнул, что повестка не создает новых юридических обязательств. Военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования в соответствии с действующим законодательством о мобилизационной подготовке и мобилизации. Следовательно, повестка лишь фиксирует необходимость выполнения уже существующего законного обязательства. Она не является ни нормативно-правовым актом, ни индивидуальным административным актом в смысле управленческого решения и не содержит властного предписания, которое изменяет правовой статус лица.

«В случае получения повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. В повестке о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки указываются: 1) фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка; 2) наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку; 3) цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки; 4) место, день и время явки по вызову; 5) подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которое выдало (оформила) повестку; 6) регистрационный номер повестки; 7) разъяснение последствий неявки и обязанности сообщить о причинах неявки», – подчеркнул Киевский окружной административный суд.

Таким образом, по мнению суда, изготовление и вручение повестки не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины. Это процессуально значимый, но вспомогательный шаг в реализации мобилизационного механизма. Отсутствие признаков индивидуального административного акта означает отсутствие предмета спора.

«В случае неявки гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех дней от указанной в повестке даты и времени явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения в указанный в повестке территориальный центр комплектования и социальной поддержки или любым другим способом с последующим его явлением в срок, не превышающий семи календарных дней», – подчеркнул суд.

Закон – источник обязанности, повестка – лишь форма

Ссылаясь на Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (утвержденное Постановлением КМУ от 23.02.2022 №154), суд напомнил: ТЦК является органом военного управления, обеспечивающим выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Именно на территориальные центры комплектования возложена обязанность уведомлять граждан о призыве на военную службу в период мобилизации (независимо от места их пребывания на воинском учете).

«Повестка не может быть обжалована в каком-либо суде, поскольку данный документ является лишь средством уведомления лица о необходимости выполнения воинской обязанности в соответствии с законом. При этом обязанность военнообязанного явиться по вызову в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки установлена не повесткой, а Законом №2232-XII. В то же время обстоятельства несогласия истца с действиями ответчика по вручению ему повестки, указанные в исковом заявлении, не могут быть предметом рассмотрения и оценки в порядке административного судопроизводства», – констатировал суд.

При этом суд отметил, что сами действия ответчика по изготовлению и вручению истцу повестки, составленной ответчиком в исполнение законодательства по вопросам воинской обязанности, не свидетельствуют о нарушении субъектом властных полномочий прав, свобод или интересов истца, что является обязательным условием для предоставления судебной защиты.

Киевский окружной административный суд также сослался на то, что «аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Верховного Суда от 08.09.2022 по делу №300/1263/22, от 23.10.2024 по делу №380/2838/24». В этих решениях высшая судебная инстанция подчеркнула: повестка является лишь способом уведомления, а не актом, который может быть самостоятельно обжалован. Такая правовая позиция обеспечивает единообразие практики и фактически исключает альтернативное толкование на уровне судов первой инстанции.

Важным является также тезис суда о том, что отсутствие факта нарушения права является обязательным условием для предоставления судебной защиты. Сам по себе вызов в ТЦК не свидетельствует о нарушении прав или свобод. Вопросы правомерности последующих решений, например о призыве, направлении на службу или применении мер ответственности, могут стать предметом судебного контроля. Но это не касается самой повестки, которая используется только как средство уведомления.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил: закрыть производство по административному делу по иску к ТЦК о признании незаконной и отмене повестки. При этом истцу разъяснено, что спор в таком формулировании не подлежит рассмотрению по правилам любого судопроизводства. Поскольку обязанность явиться возникает из нормы закона, сама повестка является лишь формой реализации законодательного предписания, а не источником правового регулирования.

В то же время это не означает, что деятельность ТЦК полностью выведена из-под судебного контроля. Подлежат оспариванию решения о привлечении к административной или уголовной ответственности, решения о призыве, выводы военно-врачебных комиссий, а также иные индивидуальные акты, которые непосредственно влияют на права и обязанности лица.

Автор: Валентин Коваль

