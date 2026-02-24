ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда
Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Окостень Иванны Викторовны на должность судьи Ковельского городского районного суда Волынской области. Кандидат принимала участие в заседании в режиме видеоконференции.
Во время рассмотрения кандидатуры Окостень Иванны Викторовны члены Высшего совета правосудия задали отдельные вопросы относительно её предыдущей профессиональной деятельности, однако дискуссий не было, поэтому достаточно быстро перешли к голосованию.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия поддержал кандидатуру и принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Окостень Иванны Викторовны на должность судьи Ковельского городского районного суда Волынской области.
