ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Окостень Иванны Викторовны на должность судьи Ковельского городского районного суда Волынской области. Кандидат принимала участие в заседании в режиме видеоконференции.

Во время рассмотрения кандидатуры Окостень Иванны Викторовны члены Высшего совета правосудия задали отдельные вопросы относительно её предыдущей профессиональной деятельности, однако дискуссий не было, поэтому достаточно быстро перешли к голосованию.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия поддержал кандидатуру и принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Окостень Иванны Викторовны на должность судьи Ковельского городского районного суда Волынской области.

