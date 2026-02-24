Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания 24 февраля 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно продления сроков командирования судей для осуществления правосудия.

В частности, Высший совет правосудия единогласно принял решение продлить срок командирования сроком на один год:

Гонтар Алевтины Леонидовны — судьи Дружковского городского суда Донецкой области, в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;

— судьи Дружковского городского суда Донецкой области, в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области; Якишиной Елены Николаевны — судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области, в Харьковский районный суд Харьковской области;

— судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области, в Харьковский районный суд Харьковской области; Гридасовой Анны Михайловны — судьи Носовского районного суда Черниговской области, в Печерский районный суд города Киева.

Кроме того, Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендацией о командировании Губанова Романа Олеговича — судьи Новониколаевского районного суда Запорожской области, в Александровский районный суд города Запорожья.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение о командировании судьи Губанова Романа Олеговича для осуществления правосудия сроком на один год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.