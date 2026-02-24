  1. Публикации
Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

17:09, 24 февраля 2026
Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.
Во время заседания 24 февраля 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно продления сроков командирования судей для осуществления правосудия.

В частности, Высший совет правосудия единогласно принял решение продлить срок командирования сроком на один год:

  • Гонтар Алевтины Леонидовны — судьи Дружковского городского суда Донецкой области, в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;
  • Якишиной Елены Николаевны — судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области, в Харьковский районный суд Харьковской области;
  • Гридасовой Анны Михайловны — судьи Носовского районного суда Черниговской области, в Печерский районный суд города Киева.

Кроме того, Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендацией о командировании Губанова Романа Олеговича — судьи Новониколаевского районного суда Запорожской области, в Александровский районный суд города Запорожья.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение о командировании судьи Губанова Романа Олеговича для осуществления правосудия сроком на один год.

суд судья ВСП

