Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год
Во время заседания 24 февраля 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно продления сроков командирования судей для осуществления правосудия.
В частности, Высший совет правосудия единогласно принял решение продлить срок командирования сроком на один год:
- Гонтар Алевтины Леонидовны — судьи Дружковского городского суда Донецкой области, в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Якишиной Елены Николаевны — судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области, в Харьковский районный суд Харьковской области;
- Гридасовой Анны Михайловны — судьи Носовского районного суда Черниговской области, в Печерский районный суд города Киева.
Кроме того, Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендацией о командировании Губанова Романа Олеговича — судьи Новониколаевского районного суда Запорожской области, в Александровский районный суд города Запорожья.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение о командировании судьи Губанова Романа Олеговича для осуществления правосудия сроком на один год.
