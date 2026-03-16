БП ВС: факт нахождения на содержании погибшего военнослужащего устанавливается в гражданском суде

БП ВС подтвердила, что факт нахождения на содержании погибшего военнослужащего устанавливается в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос юрисдикции дел об установлении юридических фактов, необходимых для реализации социальных гарантий членами семей погибших военнослужащих, остаётся важным для судебной практики в условиях военных реалий. Особенно это касается случаев, когда для получения единовременной денежной помощи необходимо подтвердить статус иждивенца.

В деле № 308/17634/23 Большая Палата Верховного Суда рассматривала вопрос, подлежит ли рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства требование об установлении факта нахождения лица на содержании погибшего военнослужащего и свидетельствуют ли возражения органа власти о наличии спора о праве.

Обстоятельства дела

В октябре 2023 года заявительница обратилась в суд в интересах своей малолетней дочери с заявлением об установлении факта нахождения ребёнка на содержании её деда — военнослужащего.

Дед ребёнка был призван на военную службу в 2022 году и погиб при выполнении боевого задания вблизи Соледара Донецкой области. Заявительница указывала, что её отец материально обеспечивал внучку и фактически содержал её, а в подтверждение этого предоставила соответствующие справки, показания свидетелей и другие документы.

С целью получения единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего заявительница обратилась в орган военного управления, который сообщил, что для подтверждения статуса иждивенца необходимо предоставить решение суда об установлении соответствующего факта.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что заявительницей не доказан факт нахождения ребёнка на содержании погибшего. Апелляционный суд отменил это решение, однако оставил заявление без рассмотрения, придя к выводу о наличии спора о праве.

Заявительница подала кассационную жалобу в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

БП ВС указала: «Особое производство является видом неискового гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела о подтверждении наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав, свобод и интересов лица».

Таким образом, суд подчеркнул, что в таких делах суд не разрешает спор о праве, а лишь устанавливает юридический факт, который в дальнейшем даёт лицу возможность реализовать предусмотренное законом право.

Большая Палата Верховного Суда также отметила: «…в понимании статьи 6 Конвенции судом, установленным законом, который рассматривает дела об установлении факта нахождения физического лица на содержании, является суд гражданской юрисдикции в соответствии со статьёй 19 ГПК Украины и пунктом 2 части первой статьи 315 ГПК Украины».

Фактически суд подтвердил, что законодатель прямо отнёс такие дела к юрисдикции гражданских судов, а потому установление факта содержания не зависит от того, в каких правоотношениях в дальнейшем будет реализовано соответствующее право.

БП ВС указала: «Судебное решение об установлении факта нахождения лица на содержании является тем документом, который заявитель подаёт для назначения ему единовременной денежной помощи как иждивенцу погибшего военнослужащего».

При этом Большая Палата подчеркнула, что сама цель установления юридического факта — получение социальной выплаты — не влияет на определение судебной юрисдикции.

Суд отметил: «Правовая цель, ради которой заявитель инициирует установление судом факта его нахождения на содержании умершего, не может влиять на судебную юрисдикцию».

Отдельно Большая Палата разъяснила вопрос наличия спора о праве.

БП ВС: «На этапе установления юридического факта нахождения лица на содержании публично-правовой спор между истцом и субъектом властных полномочий ещё не возник».

Суд подчеркнул, что даже возражения органа власти относительно доказанности соответствующего факта не означают наличие спора о праве. Само по себе указание заинтересованного лица на наличие спора о праве не делает рассмотрение заявления автоматически спорным.

Кроме того, суд обратил внимание на процессуальный статус органа, который принимает документы для назначения помощи.

Между заявителем и субъектом назначения денежной помощи не может быть спора, поскольку такой субъект не является получателем помощи.

Следовательно, суд пришёл к выводу, что на стадии установления юридического факта суд не решает вопрос о праве на выплату, а лишь создаёт процессуальную предпосылку для реализации такого права.

В результате Большая Палата пришла к выводу, что апелляционный суд ошибочно оставил заявление без рассмотрения.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда сформулировала правовую позицию: факт нахождения лица на содержании погибшего военнослужащего устанавливается в гражданском судопроизводстве в порядке особого производства, а возражения органа власти сами по себе не свидетельствуют о наличии спора о праве.

