Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Киевский апелляционный суд поставил точку в уголовном деле, которое тянулось более 15 лет. Организованная преступная группа, занимавшаяся кражами, контрабандой культурных ценностей и разбойными нападениями, избежала наказания. Суд решил, что сроки давности истекли, а значит, даже самые тяжкие преступления остались безнаказанными.

Преступления, потрясшие страну, но «устаревшие» для правосудия

Киевский апелляционный суд рассмотрел уголовное дело №758/14905/13-к в отношении группы лиц, осуждённых за преступления разной степени тяжести, но с частично одинаковой квалификацией. Двое из них получили приговоры за комплекс преступных деяний: участие в организованной группе (ч. 3 ст. 28 УК Украины), контрабанду культурных ценностей (ч. 2 ст. 201 УК Украины) и кражу в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Именно они были определены как ключевые участники группировки, причастные к системным кражам в разных регионах.

Ещё двое подсудимых были осуждены исключительно за кражи в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Их участие заключалось в имущественных посягательствах, совершённых в составе той же группы, но без инкриминированной контрабанды. Такая структура преступной организации свидетельствует о распределении ролей: «ядро» занималось как кражами, так и международной контрабандой, тогда как другие участники были вовлечены преимущественно в кражи.

По материалам следствия, организованная группа активно действовала в 2008–2010 годах. Преступники проникали в квартиры и частные дома, похищали деньги, ювелирные изделия, бытовую технику, ценные вещи. Они действовали дерзко, часто средь бела дня, используя знания о распорядке жизни потерпевших. Похищенное имущество сбывалось через посредников, а полученные средства шли на финансирование новых преступлений.

Наиболее резонансным преступлением стало похищение и незаконный вывоз за границу ценной картины «Взятие Христа под стражу (Поцелуй Иуды)», автором которой является знаменитый художник Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский живописец эпохи раннего барокко, основатель европейской реалистической живописи XVII века. По материалам дела, этот шедевр был похищен из Одесского музея западного и восточного искусства, а позже обнаружен в Германии в повреждённом состоянии и возвращён в Украину как вещественное доказательство по уголовному делу. Данный эпизод был квалифицирован по ч. 2 ст. 201 УК Украины — контрабанда, совершённая при отягчающих обстоятельствах.

Совмещение организованной группы, особо тяжких краж и контрабанды образовывало комплексную уголовно‑правовую конструкцию, которая обычно влечёт за собой многолетние сроки лишения свободы и конфискацию имущества. Однако следствие установило, что преступная деятельность завершилась в июне 2010 года, а значит, к моменту рассмотрения дела в 2025 году сроки давности уже истекли.

Суд первой инстанции констатировал отсутствие доказательств того, что обвиняемые скрывались от следствия или суда, а также фактов, свидетельствующих о прерывании сроков давности. Несмотря на очевидную тяжесть инкриминированных деяний, суд пришёл к парадоксальному выводу: формальные критерии закона выполнены, и лица подлежат освобождению от уголовной ответственности.

Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба и требование музея о возвращении картины остались без рассмотрения, поскольку производство было закрыто. Это лишило потерпевших возможности получить компенсацию, а государство — продемонстрировать принципиальную позицию в защите культурного наследия. Формальное применение норм о сроках давности перечеркнуло многолетнюю работу следствия, лишило права на справедливость и создало ощущение, что даже самые громкие преступления могут быть «списаны» временем.

Новые преступления и парадоксы безнаказанности

Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, прокуратура подала апелляцию. В этой части позиция обвинения строилась на иной логике: сроки давности не могут применяться автоматически, если до их истечения лицо совершает новые тяжкие или особо тяжкие преступления. В таком случае, согласно положениям УК Украины, течение срока прерывается и начинается заново.

И именно здесь продолжение этой истории приобрело ещё более драматический характер. По данным прокуратуры, двое обвиняемых после 2010 года не просто продолжили преступную деятельность, а вышли на значительно более опасный уровень. Один из них, по данным следствия, в 2020 году участвовал в деятельности банды, совершившей серию разбойных нападений с проникновением в жилище. Речь идёт о насильственных преступлениях, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью потерпевших, похищением людей, незаконным обращением с оружием. Другой фигурант, согласно материалам, в 2017–2018 годах был участником организованной группы, которая совершала разбои, незаконно завладевала транспортными средствами, похищала огнестрельное оружие, а также причастна к причинению тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшей.

В отношении одного из обвиняемых уже существовал обвинительный приговор с реальным сроком наказания — более 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Казалось бы, в такой ситуации оснований для применения сроков давности нет: новые преступления очевидно тяжкие и совершены до завершения 15‑летнего срока. Однако Киевский апелляционный суд занял принципиально иную позицию, ставшую определяющей в этом деле.

Коллегия судей подчеркнула: сам факт обвинения или даже вынесения приговора, который не вступил в законную силу, не может считаться доказанным фактом совершения нового преступления. Единственным основанием для такого вывода является обвинительный приговор, вступивший в законную силу. Такой подход напрямую вытекает из конституционного принципа презумпции невиновности. По мнению апелляционной инстанции, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не установлена окончательным судебным решением. Соответственно, даже наличие другого уголовного производства или приговора, который обжалуется, не создаёт юридических последствий для прерывания сроков давности.

Таким образом, возникла парадоксальная ситуация: лицо может быть обвиняемым в серии новых тяжких преступлений, даже фактически осуждённым, но если приговор не вступил в законную силу — с точки зрения закона оно остаётся «невиновным». А значит, сроки давности по предыдущим преступлениям продолжают течь. Руководствуясь этим подходом, апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменений. В результате все обвиняемые были окончательно освобождены от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления — включая контрабанду культурной ценности и организованные кражи.

Автор: Валентин Коваль

