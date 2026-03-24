Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Суд в Киеве рассмотрел дело о завладении коммунальной землей с использованием недействительного решения Киевсовета. Формально все выглядело как обычная регистрация права собственности, но в основе лежала тщательно подготовленная схема. Несмотря на причиненный многомиллионный ущерб, приговор оказался максимально мягким.

Кадастровый фокус: землю Киевсовета зарегистрировали во Львове

Оболонский районный суд города Киева рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело №756/1220/26 по обвинению гражданки Украины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

История этого уголовного производства фактически начинается еще в 2021 году, хотя сам приговор был вынесен только в марте 2026-го. Важным элементом схемы стало использование решения Киевского городского совета от 2009 года, которым когда-то предусматривалась передача гражданке в частную собственность земельного участка. Но затем это решение отменили, и землю не приватизировали.

В 2021 году неизвестная группа лиц придумала аферу для завладения этим участком через регистрацию права собственности на основании указанного недействительного решения Киевсовета. Речь шла о 0,1 га земли в охранной зоне вокруг территории и объекта природно-заповедного фонда.

Проблема заключалась в том, что на момент реализации замысла это решение уже было отменено и не создавало никаких правовых последствий. Именно на этом юридическом фантоме некоторые ловкачи построили всю конструкцию. Они нашли киевлянку, которая формально фигурировала в старом решении Киевсовета как получатель земельного участка. Эта женщина фактически не реализовала свое право на землю, поэтому стала идеальным инструментом для дальнейших действий. Ей предложили денежное вознаграждение за участие в схеме – и она согласилась.

Первым шагом в этой афере стало оформление доверенности. В сентябре 2021 года киевлянка обратилась к частному нотариусу и предоставила полномочия другому лицу действовать от ее имени. Это решение выглядело формально законным, так как доверенность является обычным инструментом гражданского оборота. Однако в этом случае женщина стала своего рода «входным билетом» в более сложную мошенническую конструкцию.

Через несколько дней после этого было заказано изготовление новой технической документации по землеустройству. Этот этап крайне важен: без кадастровой регистрации земельный участок фактически не существует как объект гражданских прав. Используя доверенность, организаторы схемы заказали соответствующие документы в профильной организации. А после этого государственную регистрацию земельного участка, расположенного в городе Киеве, осуществил государственный кадастровый регистратор… во Львовской области, присвоив кадастровый номер.

Сам факт этой регистрации в кадастре создал иллюзию легальности. Участок, который находится в Голосеевском районе г. Киева, причем в охранной зоне природно-заповедного фонда, получил официальное решение – с координатами, площадью и номером. При этом никто на данном этапе не проверял самого главного: существует ли правовое основание для передачи 0,1 га столичной земли в частную собственность?

Следующий шаг был еще более показателен. Для государственной регистрации права собственности использовали обычную распечатку из правовой системы, содержащую текст уже отмененного решения Киевсовета. Фактически это был не официальный документ, а информационная выписка, не имеющая юридической силы как правоустанавливающий акт. Однако именно ее подали государственному регистратору как основание возникновения права собственности.

Расчет был, на первый взгляд, прост и одновременно опасен: на формальность проверок. Если регистратор не проверит действительность решения или ограничится поверхностным анализом, система «проглотит» подложное основание. Именно так и произошло. В октябре 2021 года право собственности на земельный участок было зарегистрировано за женщиной, которая фактически не имела законных оснований для его получения.

Таким хитрым способом земельный участок коммунальной собственности выбыл из владения территориальной общины Киева. Особую значимость ситуации придает то, что эта земля находилась в охранной зоне природно-заповедного фонда, то есть имеет повышенный режим защиты. Несмотря на это, ее удалось легализовать через мошенническую комбинацию доверенности, кадастровой регистрации и формального подхода к проверке документов.

Завершающим этапом стало отчуждение участка: он выбыл из владения законного собственника. После регистрации права собственности участок был продан третьему лицу. Именно в этот момент схема достигла своей цели: коммунальная земля превратилась в частный актив, который можно было свободно реализовать на рынке. В результате территориальной общине в лице Киевского городского совета был причинен материальный ущерб на крупную сумму – более 7,8 млн грн (7 842 100 грн), что является особо крупным размером.

Приговор без тюрьмы: соглашение с прокурором

Это уголовное дело свидетельствует о классическом примере мошенничества с использованием инструментов, которые сами по себе якобы законны. Доверенность, кадастровая регистрация, подача документов регистратору – все это легальные процедуры. Проблема возникает только тогда, когда эти действия объединяются в схему, направленную на обход базовых проверок и использование пробелов в системе.

Несмотря на сложность и масштаб схемы, финал уголовного производства оказался неожиданно мягким. В январе 2026 года между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании вины. Это означало, что дело фактически не рассматривалось в классическом состязательном процессе с исследованием доказательств, допросом свидетелей и установлением роли каждого участника.

Обвиняемая полностью признала свою вину и согласилась с изложенными обстоятельствами. Она подтвердила, что действовала умышленно, осознавала незаконность использования отмененного решения и участвовала в схеме по предварительной сговору с другими лицами. При этом эти «другие лица» так и остались неустановленными в рамках производства.

Суд, проверив соглашение, пришел к выводу, что оно заключено добровольно, без принуждения, и соответствует требованиям процессуального закона. Важно, что представитель потерпевшей стороны – Киевского городского совета – не возражал против такого формата рассмотрения. Это фактически устранило одну из потенциальных преград для утверждения соглашения.

При определении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, отсутствие предыдущих судимостей, а также личные обстоятельства и возраст обвиняемой. Отягчающих факторов не установлено. В результате стороны согласовали наказание в виде пяти лет лишения свободы.

От реального отбывания наказания обвиняемую освободили. Суд применил механизм испытания и установил испытательный срок продолжительностью один год. Это означает, что фактически женщина не попадет в тюрьму, если будет выполнять определенные обязанности — являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Отдельно стоит обратить внимание на финансовую составляющую. Несмотря на причиненный ущерб в более чем 7,8 миллиона гривен, в рамках уголовного производства не был заявлен гражданский иск. То есть вопрос возмещения ущерба фактически остался вне приговора. Вместо этого суд взыскал лишь часть процессуальных расходов — чуть более 10 тысяч гривен.

Автор: Валентин Коваль

