Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В период полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации противодействие транснациональным финансовым преступлениям приобрело критическое значение для обеспечения национальной безопасности и экономического суверенитета Украины. Финансирование агрессии, системный обход международных санкций, легализация средств, полученных от коррупционных правонарушений, а также использование виртуальных активов для совершения преступлений требуют от государства не только внутренних механизмов контроля, но и эффективной интеграции в глобальную систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. В этом контексте международная деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины является одним из ключевых элементов стратегии защиты государственных интересов в условиях транснациональных финансовых угроз национальной безопасности.

Как работает украинская финансовая разведка за рубежом

Международная деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины заключается в сотрудничестве с теми международными институциями, которые формируют глобальные стандарты финансовой безопасности. Финансовые преступления сегодня почти всегда носят международный характер: деньги проходят через несколько стран, юрисдикций, иногда — через офшоры. Работа исключительно в пределах национальной юрисдикции позволяет видеть лишь фрагментарную картину, поскольку в подавляющем большинстве эти преступления имеют транснациональный характер и связаны с агрессией РФ, обходом санкций, уклонением от уплаты налогов, легализацией доходов, в том числе полученных от коррупционных правонарушений, а также с использованием виртуальных и ценных бумаг.

Поэтому международная деятельность — это не «участие в мероприятиях», а системная работа на трёх уровнях:

Первый — участие в глобальных площадках, таких как FATF, MONEYVAL и Эгмонтская группа, где формируются правила и подходы.

Второй — двусторонняя работа: десятки встреч с партнёрами, на которых договариваются об обмене информацией, синхронизации подходов и совместных действиях.

Третий — практическая часть: открытие новых каналов получения данных и расширение доступа к информации, необходимой для финансовых расследований.

Почему Украине важно присутствовать в FATF, MONEYVAL и Эгмонтской группе

Эти организации — ключевые «точки входа» в глобальную систему финансовой безопасности, и каждая из них выполняет свою функцию. FATF — межправительственный орган, который разрабатывает международные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. По сути, это «правила игры» для всех стран. MONEYVAL — экспертный комитет Совета Европы, который проводит оценку того, насколько страны соблюдают стандарты FATF и насколько эффективно они работают на практике. Эгмонтская группа — сеть подразделений финансовой разведки, через которую осуществляется обмен информацией между странами и которая функционирует на операционном уровне.

Для Украины это означает две ключевые вещи. Во-первых, мы не просто адаптируемся к правилам, а принимаем участие в их формировании. Во-вторых, имеем доступ к глобальной информационной сети, которая усиливает эффективность расследований. При этом Украина сегодня не только перенимает опыт, но и активно делится своим. Подходы Государственной службы финансового мониторинга Украины по использованию новых аналитических инструментов, в частности в условиях войны, вызывают значительный интерес у европейских партнёров. Происходит регулярный обмен этим опытом в рамках рабочих групп и двусторонних встреч.

В Государственной службе финансового мониторинга Украины отмечают, что постоянный самоанализ, пересмотр собственных решений и готовность изменять процессы позволяют обеспечивать высокий уровень работы. В условиях войны это имеет ещё больший вес, в частности в части противодействия финансированию агрессии и обходу санкций.

Как происходит обмен информацией с партнёрами о подозрительных операциях

Международный обмен финансовой информацией работает по простому принципу: каждая страна видит лишь свою часть финансовой цепочки. Благодаря международному сотрудничеству удаётся собрать целостную картину движения средств: деньги могут выйти из Украины, пройти через несколько юрисдикций и оказаться в другой части света. Без доступа к данным партнёров эта цепочка разрывается.

Через закрытые каналы связи Эгмонтской группы и двусторонние договорённости Украина получает информацию о финансовых операциях, движении средств за рубежом, компаниях и счетах в других юрисдикциях, связях между людьми, бизнесом и транзакциями. В зависимости от страны может предоставляться и другая информация. Эти данные интегрируются в аналитические системы и алгоритмы, что позволяет быстрее выявлять риски и формировать материалы, которые передаются правоохранительным органам.

В то же время важно понимать: эти материалы не являются доказательной базой. Это аналитические, разведывательные данные, которые могут способствовать выполнению задач разведывательными и правоохранительными органами. В дальнейшем они помогают собирать уже доказательную базу.

Одним из ключевых элементов международного сотрудничества является заключение меморандумов с иностранными партнёрами — они являются не просто формальностью, а реальным рабочим инструментом обмена информацией. Во многих случаях без таких соглашений доступ к информации может быть существенно ограничен. Без выстраивания взаимодействия качественное сотрудничество просто невозможно. Договорённости с юрисдикциями, которые традиционно используются в сложных финансовых схемах, открывают доступ к информации, которая раньше была фактически закрытой. Благодаря такой форме сотрудничества Госфинмониторинг имеет возможность видеть полные цепочки движения средств, а не отдельные фрагменты. Чем шире международное взаимодействие — тем меньше «белых пятен» остаётся в финансовых расследованиях.

Каких результатов удалось достичь благодаря международному сотрудничеству

В Государственной службе финансового мониторинга говорят: результаты можно измерить влиянием, а не процессом. Несмотря на серьёзное сопротивление, приостановка членства России в FATF остаётся действующей — Украина последовательно отстаивает эту позицию. Важно отметить, что Европейский Союз включил Россию в перечень юрисдикций высокого риска, а это прямой инструмент финансового давления.

Кроме того, значительно расширена сеть сотрудничества: подписаны новые меморандумы, в частности со Швейцарией — это первый в истории двусторонний документ о прямом обмене финансовой разведывательной информацией, которого не было 25 лет. В 2025 году Госфинмониторинг направил сотни запросов и спонтанных сообщений в подразделения финансовой разведки более чем в 60 стран. Благодаря этому удаётся выявлять и блокировать средства, связанные с противоправной деятельностью, на значительные суммы. Во многих случаях речь идёт о бюджетных средствах, которые сначала присваиваются, а затем легализуются через сложные трансграничные схемы.

Также открыт доступ к новым источникам информации, в частности платным базам данных, что напрямую влияет на качество материалов, которые передаются правоохранительным органам.

Таким образом, международная работа Госфинмониторинга — это, по сути, способ составить целостную картину движения средств между странами. Чем активнее становится сотрудничество с другими государствами, тем меньше «белых пятен» остаётся в финансовых расследованиях.

