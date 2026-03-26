Минэкономики обнародовало законопроект о защите коммерческих тайн с новыми судебными процедурами

Законопроект устанавливает специальные судебные процедуры для защиты коммерческой тайны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовало для общественного обсуждения правительственный проект Закона Украины «О защите коммерческих тайн».

Вопрос защиты коммерческих тайн является составляющей переговорной позиции Украины во время переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 2 «Внутренний рынок», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.05.2025 № 534 «Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 2 «Внутренний рынок».

Указанный кластер 2, который, в частности, содержит переговорный раздел 7 «Право интеллектуальной собственности», охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции, прав интеллектуальной собственности и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.

Законопроект также направлен на обеспечение надлежащего и эффективного выполнения обязательств Украины по международным договорам в сфере интеллектуальной собственности, как предусмотрено статьей 158 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами — с другой стороны.

Наряду с этим, в Украине в настоящее время отсутствует специальный закон, который обеспечивал бы защиту нераскрытых ноу-хау и информации о хозяйственной деятельности (коммерческих тайн) от их неправомерного получения, использования и раскрытия, в том числе защиту от недобросовестной конкуренции.

Положения национального законодательства не в полной мере согласуются с Директивой ЕС 2016/943, соответствующие пробелы были идентифицированы и обсуждены во время двусторонней встречи Украины и Европейской Комиссии в рамках скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по переговорному разделу 7 «Право интеллектуальной собственности», проходившей 10–11 декабря 2024 г. в Брюсселе, Королевство Бельгия.

Для решения указанных проблем возникла необходимость разработки проекта отдельного специального закона о защите коммерческих тайн, а также внесения соответствующих изменений в действующее законодательное регулирование указанных отношений.

Закон регулирует отношения по защите нераскрытых ноу-хау и информации о хозяйственной деятельности (коммерческих тайн) от их неправомерного получения, использования и раскрытия, в том числе защиту от недобросовестной конкуренции.

Коммерческая тайна — информация, которая соответствует всем следующим требованиям:

является тайной в том смысле, что она в целом или в определённой форме и совокупности её составляющих не является общеизвестной или легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с видом информации, к которому она относится,

имеет коммерческую ценность, поскольку является тайной,

была предметом адекватных существующим обстоятельствам мер по сохранению её тайны, принятых лицом, которое правомерно контролирует эту информацию;

Получение коммерческой тайны без согласия владельца коммерческой тайны считается неправомерным, если оно осуществляется путем:

несанкционированного доступа, присвоения или копирования любых документов, объектов, материалов, веществ или электронных файлов, которые правомерно контролируются владельцем коммерческой тайны, содержат коммерческую тайну или из которых может следовать соответствующая коммерческая тайна; любой иной деятельности, которая при данных обстоятельствах считается противоречащей добросовестной предпринимательской практике.

Защита коммерческой тайны от неправомерного получения, использования или раскрытия осуществляется в судебном и ином установленном законом порядке.

Участники судебного процесса (участники дела (стороны, третьи лица), представители, другие участники судебного процесса) по делу о неправомерном получении, использовании или раскрытии коммерческой тайны, либо иные лица, имеющие доступ к документам, связанным с этим делом, обязаны не использовать и не раскрывать любую информацию, составляющую коммерческую тайну или могущую составлять коммерческую тайну, которую суд по обоснованному заявлению заинтересованной стороны или по собственной инициативе определил как имеющую конфиденциальный характер и о которой им стало известно в результате участия или доступа к данному судебному процессу.

Обязанность обеспечения конфиденциальности остаётся действующей после завершения рассмотрения судебного дела.

Такая обязанность прекращается в случае, если:

решением суда будет установлено, что предполагаемая коммерческая тайна не соответствует требованиям Закона, или со временем такая информация становится общеизвестной или легкодоступной для лиц в кругах, которые обычно имеют дело с таким видом информации.

Суд по обоснованному заявлению участника дела о неправомерном получении, использовании или раскрытии коммерческой тайны или по собственной инициативе может принять меры, необходимые для сохранения конфиденциальности любой коммерческой тайны или предполагаемой коммерческой тайны, которая используется или упоминается во время судебного процесса.

Суд может вынести определение о рассмотрении дела или совершении отдельных процессуальных действий в закрытом заседании, в том числе о:

ограничении (определении) круга лиц, которым предоставляется доступ ко всему или части документа, содержащего коммерческую тайну или предполагаемую коммерческую тайну, поданного сторонами или третьими лицами; ограничении (определении) круга лиц, которым предоставляется доступ к судебному заседанию, на котором может быть раскрыта коммерческая тайна или предполагаемая коммерческая тайна, а также к соответствующему протоколу этого заседания; предоставлении любым другим лицам неконфиденциальной версии любого судебного решения, из которой изъяты или отредактированы части, содержащие коммерческую тайну.

Суд в пределах и порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, по заявлению владельца коммерческой тайны может также вынести определение о принятии любых из приведённых ниже мер в отношении предполагаемого нарушителя:

прекращение или, в зависимости от обстоятельств, временный запрет использования или раскрытия коммерческой тайны; запрет производства, предложения к продаже, размещения на рынке, использования товаров, являющихся предметом нарушения коммерческой тайны, либо импорта, экспорта или хранения для этих целей товаров, являющихся предметом нарушения коммерческой тайны; арест или изъятие товаров, подозреваемых в нарушении коммерческой тайны, включая импортированные товары, с целью предотвращения их поступления на рынок или обращения на нём.

Суд может вынести определение о том, что любое продолжение предполагаемого неправомерного использования коммерческой тайны должно быть обеспечено банковской гарантией, которая имеет целью обеспечение возмещения причиненного вреда владельцу коммерческой тайны. Раскрытие коммерческой тайны в обмен на предоставление банковской гарантии не допускается.

Суд, принимая решение о применении мер обеспечения иска, может требовать от заявителя предоставления доказательств, подтверждающих, что:

коммерческая тайна существует; заявитель является владельцем коммерческой тайны; коммерческая тайна неправомерно получена, либо неправомерно используется или раскрывается, либо её неправомерное получение, использование или раскрытие является неизбежным.

Суд по заявлению ответчика в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, отменяет или иным образом прекращает меры обеспечения иска, если:

заявитель не подал исковое заявление в разумный срок, определенный судом, который применил соответствующие меры, но в любом случае не позднее 20 рабочих дней или 31 календарного дня с даты вынесения определения о применении таких мер, в зависимости от того, какой срок наступает позже; либо информация, являющаяся предметом спора, более не соответствует требованиям к коммерческой тайне вследствие обстоятельств, не зависящих от ответчика.

Суд может применять меры обеспечения иска при условии предоставления заявителем банковской гарантии, залога или задатка в размере, определенном судом, для обеспечения возмещения убытков, которые может понести ответчик и, в соответствующих случаях, любое иное лицо, на которое распространяются эти меры.

Размер банковской гарантии, залога или задатка определяется судом с учетом обстоятельств дела и должен быть соразмерным мерам обеспечения иска и размеру убытков, которые может понести ответчик и, в соответствующих случаях, любое иное лицо, на которое распространяются эти меры.

Если меры обеспечения иска отменяются или утрачивают силу вследствие любого действия или бездействия заявителя, либо если впоследствии будет установлено, что не было неправомерного получения, использования или раскрытия коммерческой тайны либо угрозы таких действий, суд вправе по требованию ответчика или иного потерпевшего лица обязать заявителя возместить ответчику или иному потерпевшему лицу ущерб, причиненный вследствие применения таких мер.

Требование о возмещении ущерба может рассматриваться в рамках отдельного судебного процесса.

Суд по результатам рассмотрения дела о неправомерном получении, использовании или раскрытии коммерческой тайны, установив факт такого нарушения, по требованию владельца коммерческой тайны может принять решение о применении к нарушителю одной или нескольких следующих мер:

прекращение или, в зависимости от обстоятельств, запрет использования или раскрытия коммерческой тайны; запрет производства, предложения к продаже, размещения на рынке или использования товаров, являющихся предметом нарушения коммерческой тайны, либо импорта, экспорта или хранения для этих целей таких товаров; применение корректирующих мер в отношении товаров, являющихся предметом нарушения коммерческой тайны; уничтожение всех или части любых документов, вещей, материалов, веществ или электронных файлов, содержащих коммерческую тайну, либо по требованию владелец коммерческой тайны — передача ему всех или части таких объектов.

Корректирующие меры включают:

изъятие из гражданского оборота товаров, являющихся предметом нарушения коммерческой тайны; устранение качеств, характеристик или свойств, нарушающих коммерческую тайну, из таких товаров; уничтожение товаров либо, в соответствующих случаях, их изъятие из гражданского оборота при условии, что такое изъятие не наносит ущерба коммерческой тайне.

Суд, принимая решение о применении мер по изъятию товаров из гражданского оборота, по заявлению владельца коммерческой тайны может передать эти товары такому владельцу либо благотворительным организациям.

Применение указанных мер не лишает владельца коммерческой тайны права на возмещение ущерба, причиненного ему вследствие неправомерного получения, использования или раскрытия коммерческой тайны.

Суд по заявлению потерпевшего лица принимает решение об обязании нарушителя, который знал или мог знать, что он неправомерно получает, использует или раскрывает коммерческую тайну, возместить владельцу коммерческой тайны убытки, соответствующие фактическому ущербу.

Суд по заявлению потерпевшего лица может принять решение о применении единовременной денежной выплаты вместо возмещения убытков.

Размер такой выплаты не может быть меньше размера роялти или платежей, которые были бы уплачены владельцу коммерческой тайны за предоставление разрешения на её использование. При этом, по усмотрению владельца коммерческой тайны, суд может определить такую выплату в размере от 2 до 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Размер выплаты должен быть эффективным, соразмерным и сдерживающим, направленным на восстановление нарушенных прав и применяться таким образом, чтобы избежать создания препятствий законной деятельности нарушителя и одновременно обеспечить защиту от злоупотреблений.

При определении размера выплаты суд учитывает длительность и систематичность нарушения, его объём, сферу хозяйствования и намерения нарушителя, форму вины, а также иные объективные обстоятельства.

Суд по заявлению владельца коммерческой тайны может принять решение о доведении до всеобщего сведения за счёт нарушителя информации о содержании судебного решения полностью или частично с использованием соответствующих средств при условии, что такое доведение не приведет к раскрытию коммерческой тайны и не окажет непропорционального влияния на частную жизнь и репутацию физического лица. Заявитель должен указать форму, объем и способ такого доведения.

Разработка законопроекта осуществлялась Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с государственной организацией «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» при участии Антимонопольного комитета Украины, Министерства юстиции Украины и Верховного Суда, в сотрудничестве с НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины, Центром исследований интеллектуальной собственности и трансфера технологий НАН Украины, кафедрой интеллектуальной собственности и информационного права УНЦ права КНУ имени Тараса Шевченко.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.