Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

Суд в Одессе рассмотрел административное дело об оспаривании решения об отмене инвалидности и начислении суммы переплаты пенсии. Истец просил признать противоправными решения уполномоченного медицинского учреждения и органа Пенсионного фонда, которыми был отменён статус инвалидности и сформирована большая задолженность. По результатам рассмотрения суд пришёл к выводу об отсутствии надлежащих доказательств правомерности действий со стороны ответчиков.

Откуда взяли почти 147 тысяч грн долга?

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело №420/41225/25 по иску гражданина к государственному учреждению Минздрава и Пенсионному фонду в Одесской области об отмене решений, связанных с отменой инвалидности и начислением переплаты пенсии.

Истец просил суд – признать противоправным и отменить решение государственного учреждения «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины», а также отменить решение Главного управления ПФУ в Одесской области №2528 от 9 июля 2025 года. Предметом судебного спора стало решение Пенсионного фонда о переплате пенсии за период с 1 декабря 2023 года по 30 июня 2025 года на крупную сумму – 146950,81 грн.

Это дело рассматривалось в контексте масштабной государственной проверки деятельности медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) вследствие целого ряда решений СНБО 2023–2024 годов. Дело в том, что украинские суды начали формировать новую практику относительно массовых проверок инвалидности, инициированных после решений СНБО. Именно поэтому государство запустило механизм ревизии инвалидностей, установленных во время военного положения, особенно в случаях, где могли быть факты злоупотреблений. Одна из таких проверок привела к тому, что мужчине не только отменили инвалидность задним числом, но ещё и начислили почти 147 тысяч гривен «переплаты».

Истцом по данному делу является мужчина, которому ещё в 2022 году была установлена II группа инвалидности. Это решение не было разовым или формальным: в 2023 году он повторно прошёл медико-социальную экспертизу. Медкомиссия подтвердила наличие оснований для инвалидности, продлив её срок до 2025 года. То есть речь идёт о лице, которое как минимум дважды проходило полноценное обследование с соответствующими медицинскими заключениями.

Таким образом, на основании полученных документов орган ПФУ назначил и выплачивал пенсию по инвалидности. Выплаты осуществлялись стабильно, на протяжении длительного времени, в рамках действующего законодательства, без каких-либо замечаний со стороны государственных органов. Однако в конце 2024 года ситуация резко изменилась.

Центральная медико-социальная экспертная комиссия, функции которой уже были переданы специализированному государственному учреждению, уведомила истца о необходимости пройти повторное обследование. Основанием для этого стали письма от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. В этих письмах содержалось требование проверить обоснованность установления инвалидности.

Важной деталью является то, что уведомление о вызове было направлено ещё в конце декабря 2024 года с требованием – явиться на медкомиссию в январе 2025 года. Однако фактически истец получил это письмо только в феврале. Это уже создавало процессуальную проблему: лицо физически не могло прийти в установленный срок. В то же время сам мужчина не уклонялся от проверки. Он добровольно прибыл в специализированное учреждение и прошёл стационарное обследование в конце марта – начале апреля 2025 года. Вместе с врачебными осмотрами также были проведены базовые медицинские анализы и функциональные исследования. После этого истцу сообщили, что соответствующее решение будет принято позже.

Казалось бы, процедура была соблюдена: мужчина прибыл в медучреждение, прошёл необходимые обследования, предоставил свои документы. Однако уже 10 июня 2025 года экспертная команда пришла к другому выводу, который оказался очень существенным в этом деле. На этот раз речь шла не об уточнении состояния здоровья пенсионера, а о довольно радикальном изменении: было полностью отменено решение о самом факте установления инвалидности, причём задним числом.

Именно такая ретроспективность стала наиболее драматичной частью истории. Медкомиссия указала, что инвалидность была установлена необоснованно – начиная ещё с 1 декабря 2023 года. То есть государство фактически решило, что на протяжении полутора лет мужчина якобы безосновательно получал пенсию. Последствия этого решения оказались мгновенными для пенсионера, которого незаконно лишили статуса лица с инвалидностью.

Формальный подход: почему решение ПФУ – незаконное

Описанная история стала типичным примером того, как антикоррупционная кампания трансформируется в конкретные человеческие судьбы. Главный вопрос, который встал перед судом, заключался не в медицинских аспектах, а в юридических: имело ли государство право действовать именно так, и были ли соблюдены все процедуры?

Согласно материалам дела, 9 июля 2025 года орган ПФУ принял очередное решение – об учёте переплаты пенсии. По расчётам Пенсионного фонда, сумма этой переплаты составила почти 147 тыс. грн. Это была не просто бухгалтерская запись: фактически государство сформировало финансовое требование к лицу, которое до этого считалось законным получателем социальной помощи.

Более того, на основании своего решения Пенсионный фонд обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы. В результате мужчина оказался в ситуации двойного давления: с одной стороны – неожиданная потеря статуса инвалидности, с другой – требование принудительного возврата значительной суммы денег. Именно этот факт и заставил его обратиться в административный суд. Истец оспорил как решение об отмене инвалидности, так и решение Пенсионного фонда, которое было производным от первого.

Рассмотрение этого дела показало глубокую проблему современного административного процесса: государство может инициировать масштабные проверки, но не всегда способно юридически обосновать свои решения в конкретном деле. Именно поэтому суд начал с базового принципа – обязанности субъекта властных полномочий доказать правомерность своих действий. В таких делах именно государство должно показать, что его решение было законным, обоснованным и принято в установленном порядке.

Однако в этом деле ответчики фактически самоустранились от процесса. Несмотря на прямое требование суда, государственные учреждения не предоставили ни полный текст решения, ни протокол заседания, ни документы, на основании которых оно принималось. Также не было предоставлено никаких доказательств того, что процедура проверки проводилась надлежащим образом. Это имело решающее значение. Суд прямо указал, что не может проверить, какие именно документы исследовались, какие выводы делали врачи и почему было принято настолько радикальное решение – полная отмена инвалидности.

Ещё более важным стал вопрос оснований для проведения самой проверки относительно начисления пенсии. Государственные учреждения ссылались на письма СБУ и ГБР. Но суд подробно проанализировал законодательство и пришёл к выводу, что такие письма не являются достаточным правовым основанием в данном случае. Согласно действующим нормам, проверка обоснованности решений МСЭК может проводиться только на основании процессуальных документов: постановления следователя, прокурора или определения следственного судьи. Однако в этом деле ни одного такого документа предоставлено не было. Фактически суд констатировал: государство действовало вне пределов установленной процедуры. Пенсионный фонд инициировал проверку, не имея надлежащего юридического инструмента для этого.

Отдельно суд обратил внимание на отсутствие доказательств уголовного производства. В материалах дела не было никакой информации о том, что в отношении истца открыто производство или ведётся расследование. Это ещё больше подрывало позицию ответчиков. Не менее важным было и то, что истец не уклонялся от медицинского обследования. Он своевременно явился, прошёл медицинские процедуры, сотрудничал с государственным учреждением. То есть, основание для автоматической отмены инвалидности из-за неявки или отказа от обследования также отсутствовало.

В итоге суд пришёл к выводу, что решение об отмене инвалидности было принято без надлежащего обоснования, без чёткого соблюдения процедуры и без необходимой доказательной базы. Логичным следствием стала и отмена решения Пенсионного фонда. Суд прямо указал, что оно является производным от первичного решения об инвалидности. Если данное решение незаконно, то и все последующие действия, которые на нём основаны, также теряют юридическую силу.

Таким образом, истец не только восстановил свой статус, но и был освобождён от обязанности возвращать безосновательно начисленную сумму, которая составила почти 147 тысяч грн. Фактически суд провёл чёткую границу: антикоррупционная кампания не освобождает органы власти от обязанности соблюдать права человека и процессуальные гарантии.

Автор: Валентин Коваль

