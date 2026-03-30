Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Сумах принял решение о взыскании многомиллионной компенсации с государства-агрессора в пользу пострадавшей агрофирмы. Однако остается открытым вопрос, будут ли на самом деле получены эти средства. Данное дело показывает: насколько сложной и многоуровневой является защита имущественных прав во время войны, когда формальная победа в суде еще не гарантирует финансового результата.

Иммунитет агрессора: броня, которая треснула

Хозяйственный суд Сумской области рассмотрел в порядке общего искового производства дело №920/1332/25 по иску к РФ в лице российского министерства юстиции – о взыскании 429271 долларов США и 55623,36 гривен.

В результате вооруженной агрессии было повреждено недвижимое имущество агрофирмы в селе Глибное Сумского района. Истец опирался на статьи ГК Украины о праве собственности, праве на возмещение убытков, а также на положения Конституции и международного права, которое запрещает любое вмешательство чужого государства на территории суверенной страны.

Сложность этой ситуации вызвана Законом Украины «О международном частном праве», согласно которому иностранное государство обычно пользуется судебным иммунитетом, что делает невозможным наложение ареста на его имущество или взыскание убытков. Однако Верховный Суд в ряде постановлений 2022-2024 годов определил, что враждебные действия в Украине выходят за пределы суверенных прав, – в случае вооруженной агрессии и повреждения имущества наших соотечественников или юридических лиц иммунитет не применяется. Эта правовая позиция стала определяющей для суда, который принял решение рассматривать дело по существу, игнорируя формальный иммунитет государства-агрессора, поскольку иначе истец рисковал бы остаться без эффективного доступа к правосудию.

Суд в Сумах внимательно анализировал не только правовые основания, но и фактические обстоятельства: 26 августа 2024 года по территории складов и производственных зданий агрофирмы оккупанты нанесли авиационный удар, в результате чего повреждено множество объектов, от зернохранилищ до весовых и технических помещений. Были составлены официальные акты обследования поврежденного имущества, а возбужденное уголовное дело по признакам статьи 438 УК Украины подтверждало факт вооруженного нападения.

Также суд подробно учел все материалы, в том числе письма Минюста и АО «Укрпочта», которые подтверждали невозможность уведомить или получить отзыв от ответчика из-за разрыва дипломатических отношений Украины с РФ и прекращения отправлений почтовых и денежных переводов.

По мнению суда, требования агрофирмы о компенсации имущественных убытков являются обоснованными. Установлено, что истец владеет недвижимым имуществом на законных основаниях, вред причинен вследствие действий государства-агрессора, и причинно-следственная связь между этими действиями и повреждением имущества – бесспорна. Все доказательства подтверждены актами, заключениями экспертов и материалами уголовного дела.

Первая инстанция руководствовалась практикой Международного суда ООН по делам о нарушениях международного гуманитарного права и собственности во время конфликтов. В случаях, когда государство нарушает права частных лиц другой страны, суды признают, что иммунитет не может препятствовать компенсации. Например, решение Международного суда по делу «Венесуэла против Колумбии» 2016 года четко показало: даже государства с формальным иммунитетом обязаны компенсировать ущерб частным юридическим лицам, если их действия выходят за пределы суверенных полномочий и наносят материальные убытки.

Рассмотренное дело на Сумщине фактически воспроизводит эту практику на национальном уровне, закрепляя общеизвестный принцип: агрессивная деятельность государства против частной собственности не может оставаться без юридических последствий.

Победа в решении

Рассмотрение дела сопровождалось определенными сложностями с проведением судебных заседаний из-за больничных судьи, отпусков и дистанционного уведомления ответчика – через электронную почту и посольства в Словакии и Польше.

Истец оперативно подавал ходатайства, обеспечивал нотариально заверенные переводы документов и копии определений, что позволило суду тщательно изучить материалы и принять решение по существу. Все шаги свидетельствуют об активной позиции истца и его стремлении получить справедливое решение, несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны российского министерства юстиции.

Учитывая отсутствие ответчика и непринятие его участия в процессе, суд применил положения Хозяйственного процессуального кодекса – о рассмотрении дела по имеющимся материалам. Это позволило удовлетворить иск в полном объеме. В то же время юридическое исполнение данного решения требует дополнительных действий на международном уровне и возможного привлечения третьих государств или международных организаций.

Как показывает практика, подобные решения, хотя и фиксируют юридическую справедливость, часто остаются номинальными без реального исполнения. Хотя решение суда является бесспорным и вступило в силу еще 17 февраля 2026 года, вопрос его исполнения остается проблемным. Россия не признает украинскую юрисдикцию, отсутствуют каналы связи для передачи судебных документов. А любые механизмы принудительного взыскания средств заблокированы войной и экономическими санкциями. Законодательные нормы и международные соглашения, которые могли бы облегчить принудительное исполнение, в настоящее время не работают – из-за войны и разрыва дипломатических связей.

С точки зрения международной перспективы, аналогичная ситуация возникала в 2020–2022 годах по делам о компенсациях частным предпринимателям в Сирии и Ливии: воюющие государства, которые наносили ущерб имуществу, формально признавали решения судов, но реальные выплаты осуществлялись только через третьих лиц или специальные компенсационные фонды. Украинский пример показывает, что национальный суд может не только фиксировать понесенные убытки, но и создавать прецедент для потенциального международного взыскания через аналогичные механизмы.

В то же время случай с агрофирмой имеет важное значение для прецедентного права в Украине. Речь идет о возможности отечественного правосудия применять принцип ограниченного иммунитета иностранного государства в случае вооруженной агрессии, а также подтверждается право украинских юридических лиц на защиту имущества и получение компенсации за причиненный ущерб. Решение суда в Сумах является символическим примером того, что даже в условиях войны юридические механизмы могут работать на защиту бизнеса, устанавливая четкие пределы ответственности агрессора.

Несмотря на сложность реализации выплат, данное дело формирует доказательную и правовую базу для дальнейших международных судебных процессов, потенциально предусматривая механизмы для принудительного взыскания через третьих лиц или международные суды в будущем.

Расширенный анализ аналогичных дел за 2014–2025 годы свидетельствует: украинские предприниматели, пострадавшие от военной агрессии, имеют все больше шансов получить судебное подтверждение прав, даже если реальные выплаты от агрессора пока остаются недостижимыми. Это формирует новую правовую культуру ответственности иностранных государств, которые действуют вне своих суверенных полномочий.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.