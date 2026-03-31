ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей

10:47, 31 марта 2026
Высший совет правосудия рекомендует назначить по одному судье в апелляционный и местный суды Черниговской и Ровенской областей.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения поданий Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные и местные суды.

Члены Высшего совета правосудия единогласно приняли решение о внесении соответствующих представлений в отношении двух кандидатов, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства.

В частности, ВСП рекомендует назначить:

  • Гуренко Максима Александровича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда (докладчик — член Высшего совета правосудия Махинчук В.М.);
  • Левчук Виту Витальевну — на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области (докладчик — член Высшего совета правосудия Махинчук В.М.).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект о новых сроках действия военного сбора: что изменится

Власти официально инициировали пролонгацию военного сбора после окончания военного положения.

Высший совет правосудия продлил командировку судей Михаила Куценко и Юлии Зери на один год

ВСП единогласно принял решение о продлении сроков командирования судей.

ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей

Высший совет правосудия рекомендует назначить по одному судье в апелляционный и местный суды Черниговской и Ровенской областей.

Правительство хочет урегулировать выплату дивидендов в госкомпаниях после принудительного отчуждения активов

Законопроектом предлагается уточнить порядок выплаты дивидендов в государственных компаниях с активами, полученными в результате принудительного отчуждения.

Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

