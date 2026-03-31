ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей
10:47, 31 марта 2026
Высший совет правосудия рекомендует назначить по одному судье в апелляционный и местный суды Черниговской и Ровенской областей.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения поданий Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные и местные суды.
Члены Высшего совета правосудия единогласно приняли решение о внесении соответствующих представлений в отношении двух кандидатов, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства.
В частности, ВСП рекомендует назначить:
- Гуренко Максима Александровича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда (докладчик — член Высшего совета правосудия Махинчук В.М.);
- Левчук Виту Витальевну — на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области (докладчик — член Высшего совета правосудия Махинчук В.М.).
