ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей

Высший совет правосудия рекомендует назначить по одному судье в апелляционный и местный суды Черниговской и Ровенской областей.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения поданий Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные и местные суды.

Члены Высшего совета правосудия единогласно приняли решение о внесении соответствующих представлений в отношении двух кандидатов, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства.

В частности, ВСП рекомендует назначить:

Гуренко Максима Александровича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда (докладчик — член Высшего совета правосудия Махинчук В.М.);

Левчук Виту Витальевну — на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области (докладчик — член Высшего совета правосудия Махинчук В.М.).

