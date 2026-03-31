Высший совет правосудия продлил командировку судей Михаила Куценко и Юлии Зери на один год

ВСП единогласно принял решение о продлении сроков командирования судей.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о продлении срока командирования судей для осуществления правосудия.

Высший совет правосудия единогласно принял решение продлить срок командирования на один год:

• Зери Юлии Александровны — судьи Краснопольского районного суда Сумской области, командированной в Заричный районный суд города Сумы (докладчик — член Высшего совета правосудия Бокова Ю.В.);

• Куценко Михаила Александровича — судьи Энергодарского городского суда Запорожской области, командированного в Киево-Святошинский районный суд Киевской области (докладчик — член Высшего совета правосудия Котелевец А.В.).

