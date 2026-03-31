  1. Публикации
  2. / Суд инфо

«Благодарность» в виде акций «Укрнафты» на 180 тысяч гривен: судьи Второго апелляционного админсуда обратились в ВСП

14:00, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП обратится в ОГП по результатам рассмотрения заявления судей Второго апелляционного административного суда.
Фото: 2aa.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел сообщения судей Второго апелляционного административного суда Олега Спаскина, Любови Любчич и Оксаны Присяжнюк о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия. Докладчиком по этому делу выступила член ВСП Юлия Бокова.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

2 декабря 2025 года в Высший совет правосудия поступили сообщения судей о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

В производстве Второго апелляционного административного суда (судьи Спаскин, Любчич, Присяжнюк) находились два административных дела по апелляционным жалобам Коротецкого В.И. на определения Харьковского окружного административного суда.

В первом деле (иск Коротецкого к Главному управлению Национальной полиции в Харьковской области о признании действий противоправными и обязании совершить определенные действия) Второй апелляционный административный суд постановлением от 24 ноября 2025 года оставил апелляционную жалобу Коротецкого без удовлетворения, а определение Харьковского окружного административного суда от 9 октября 2025 года изменил по основаниям и мотивам отказа в открытии производства по указанному административному делу.

Во втором деле (№ 520/25734/25) суд постановлением от 25 ноября 2025 года оставил апелляционную жалобу Коротецкого без удовлетворения, а определение Харьковского окружного административного суда от 13 октября 2025 года — без изменений.

В сообщении о вмешательстве судьи указывают, что 27 ноября 2025 года на адрес суда поступило письмо от старшего лейтенанта полиции ГУНП в Харьковской области Худяева. В письме полицейский выразил благодарность судье Любчич за рассмотрение вышеуказанных дел и отметил, что эти дела для него очень важны, поскольку от результатов их рассмотрения зависит его должность. Кроме того, он сообщил, что по просьбе судьи Любчич приобрел акции ПАО «Укрнафта» на 180 тысяч гривен и оформил их на Любчич, Присяжнюк и Спаскина. Также отметил, что проблем со стороны ДБР не будет, поскольку у него там есть знакомые.

Судьи считают, что данное письмо является грубым и откровенным проявлением неуважения к суду и запугиванием, попыткой склонить их к принятию неправомерных решений, а изложенные обстоятельства расценивают как вмешательство в деятельность судей и попытку оказать давление для принятия решений.

Реакция правоохранительных органов

Офис Генерального прокурора проинформировал ВСП о направлении сообщения судей в Харьковскую областную прокуратуру. 5 декабря 2025 года Харьковской областной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов) по сообщениям судей Присяжнюк Оксаны Васильевны, Спаскина Олега Анатольевича и Любчич Любови Васильевны. Указанное уголовное производство направлено во второй следственный отдел территориального управления ДБР, расположенного в городе Полтава, для осуществления досудебного расследования. Досудебное расследование продолжается.

ГУНП в Харьковской области сообщило, что старший лейтенант полиции Худяев с 01 января 2025 года переведен для дальнейшего прохождения службы в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. ДСР НП Украины сообщил, что старший лейтенант Худяев 01 января 2025 года прибыл для прохождения службы в ДСР НП Украины и назначен на должность оперуполномоченного, которую занимает и в настоящее время. К письму ДСР также приложены письменные объяснения Худяева, в которых он отрицает факт написания и направления каких-либо писем на адрес судей Спаскина, Присяжнюк, Любчич, а также указывает, что лично с ними не знаком и никогда не встречался.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия постановил обратиться в Офис Генерального прокурора относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании уголовного производства, внесенного в ЕРДР 5 декабря 2025 года по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 376 УК Украины, по фактам, изложенным в сообщениях судей Спаскина Олега Анатольевича, Любчич Любови Васильевны и Присяжнюк Оксаны Васильевны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ОГП ВСП

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Благодарность» в виде акций «Укрнафты» на 180 тысяч гривен: судьи Второго апелляционного админсуда обратились в ВСП

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]