Расторжение трудовых договоров через Дію: как работает механизм для временно оккупированных территорий

Кабмин разрешил работникам в зонах боевых действий расторгать трудовые договоры в одностороннем порядке.

1 апреля 2026 года Кабинет Министров Украины утвердил Постановление № 410, которое фактически легализует «односторонний выход» отдельных категорий работников из трудовых отношений через цифровые инструменты. Постановление называется «О реализации экспериментального проекта по расторжению трудового договора по инициативе работника с работодателем, местонахождением которого является территория активных боевых действий или временно оккупированная Российской Федерацией территория» и уже обнародовано на сайте Кабмина.

Главная проблема, которую решает экспериментальный проект, — это правовой тупик, в котором оказались тысячи украинцев в результате временной оккупации части территории Украины. Предприятия остались в оккупированных городах, некоторые из них разрушены. Директор исчез, связи нет, документы сгорели. Работник, который эвакуировался, не может устроиться на новую работу (на полную ставку), получить статус безработного или оформить субсидию, так как юридически он до сих пор «закреплен» за старым местом.

Порядок внедряет Единую информационно-аналитическую систему «Обрий» — интегрированный модуль на портале «Дия». Теперь работнику достаточно подать в электронной форме заявление о расторжении трудового договора на основании части первой статьи 38 или части первой статьи 39 Кодекса законов о труде Украины на имя работодателя.

Заявление может быть подано: — через Единую систему «Обрий» средствами Портала Дия — работником, который является гражданином Украины, достиг 18-летнего возраста и имеет паспорт гражданина Украины;

— через Единую систему «Обрій» средствами мобильного приложения Портала Дия (Дия)

— работником, который является гражданином Украины, достиг 18-летнего возраста, имеет паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, сформированный средствами Единого государственного демографического реестра, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Датой расторжения трудового договора по инициативе работника с работодателем является день, следующий за днем регистрации заявления в Единой системе. Согласие работодателя или оформление им приказа (распоряжения) не требуется.

В день регистрации заявления средствами Единой системы формируется и передается информация о расторжении трудового договора в:

реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования — относительно даты и основания увольнения;

единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов — относительно увольнения работника с должности. Заявитель в день регистрации заявления в Единой системе получает уведомление о регистрации заявления. Работодатель в день регистрации заявления в Единой системе получает средствами Портала Дия и/или средствами государственных электронных информационных ресурсов, в которые внесена информация о расторжении трудового договора (при наличии технической возможности), либо на адрес электронной почты, указанный в сведениях государственных электронных информационных ресурсов (при наличии), уведомление о регистрации заявления.

Работодатель обязан провести расчет с работником (без выдачи работнику копии приказа/распоряжения об увольнении) и выдать трудовую книжку (при условии хранения ее у работодателя) после прекращения активных боевых действий и/или деоккупации соответствующей территории и/или перерегистрации работодателя на другой территории Украины не позднее следующего рабочего дня после предъявления уволенным работником письменного требования. В случае отсутствия доступа к трудовой книжке или её утраты работодатель обязан выдать работнику дубликат трудовой книжки в порядке и сроки, установленные законодательством.

Согласно пункту 19 Порядка, обязанность провести полный расчет и выдать трудовую книжку с работодателя не снимается. Но она «откладывается» до момента деоккупации или перерегистрации предприятия. Здесь кроется главный юридический риск: когда территория будет освобождена, работодатель может получить шквал требований о выплате задолженности. Поскольку приказ об увольнении не издавался «вручную», бизнесу придется очень тщательно следить за автоматическими сообщениями, которые система «Обрий» должна направлять в электронные кабинеты.

Одновременно следует обратить внимание, что на руководящие и выборные должности Постановление не распространяется (п. 2). Это логично, так как увольнение директора — это вопрос корпоративного права и общего собрания, а не просто трудовой дисциплины.

Этот эксперимент может стать фундаментом для будущей реформы трудового права. Если система «Обрий» сработает без массовых фальсификаций и судебных исков, правительство может масштабировать этот опыт на всю территорию Украины. Это приблизит страну к цифровым стандартам труда, где «трудовая книжка» окончательно станет экспонатом в музее советского прошлого.

Автор: Тарас Лученко

