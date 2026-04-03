Сроки исковой давности смогут приостанавливать во время споров с потребителями

08:45, 3 апреля 2026
В Раде зарегистрирован законопроект №15101 о приостановлении исковой давности во время внесудебного разрешения потребительских споров.
Вопрос приостановления течения исковой давности является ключевым для обеспечения реализации права на судебную защиту. Действующая редакция статьи 263 Гражданского кодекса Украины устанавливает исчерпывающий перечень оснований для такого приостановления.

В то же время развитие альтернативных способов разрешения споров, в частности в сфере защиты прав потребителей, требует согласования процессуальных механизмов с новыми инструментами досудебного урегулирования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине предлагают внедрить внесудебное разрешение потребительских споров — в Раде зарегистрирован законопроект «О внесудебном разрешении потребительских споров» (рег. № 15100).

Новый законопроект №15101 «О внесении изменения в статью 263 Гражданского кодекса Украины» системно связан с проектом Закона Украины «О внесудебном разрешении потребительских споров», который направлен на повышение доступности для потребителей внесудебного разрешения потребительских споров путем имплементации положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2013/11/ЕС от 21 мая 2013 года об альтернативном разрешении потребительских споров и о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2006/2004 и Директиву 2009/22/ЕС.

Суть законодательных изменений

Изменения связаны с внедрением механизма внесудебного разрешения потребительских споров и направлены на выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции и гармонизацию национального законодательства с правом Европейского Союза.

Проектом Закона №15101 предлагается внести изменения в часть первую статьи 263 Гражданского кодекса Украины, которая определяет основания для приостановления течения исковой давности.

В частности, перечень таких оснований дополняется новым пунктом, касающимся процедуры внесудебного разрешения потребительских споров.

В законопроекте предлагается предусмотреть:

«5) в случае проведения процедуры внесудебного разрешения потребительского спора.»

Таким образом, часть первая статьи 263 ГК Украины дополняется новым основанием для приостановления течения исковой давности.

В пояснительной записке указано, что изменение направлено на обеспечение возможности приостановления течения исковой давности на период проведения процедуры разрешения потребительского спора.

Таким образом, предлагаемое изменение согласует институт исковой давности с механизмом внесудебного разрешения потребительских споров, устраняя риск истечения сроков во время соответствующей процедуры.

Такой подход обеспечивает процессуальную согласованность между судебными и внесудебными способами защиты прав и соответствует логике комплексного регулирования в сфере защиты прав потребителей. Одновременно это создает предпосылки для практического применения механизма внесудебного урегулирования без утраты права на последующую судебную защиту.

