Строки позовної давності зможуть зупиняти під час спорів зі споживачами

У Раді зареєстровано законопроєкт №15101 про зупинення позовної давності під час позасудового вирішення споживчих спорів.

Питання зупинення перебігу позовної давності є ключовим для забезпечення реалізації права на судовий захист. Чинна редакція статті 263 Цивільного кодексу України встановлює вичерпний перелік підстав для такого зупинення.

Водночас розвиток альтернативних способів вирішення спорів, зокрема у сфері захисту прав споживачів, потребує узгодження процесуальних механізмів із новими інструментами досудового врегулювання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» в Україні пропонують запровадити позасудове вирішення споживчих спорів – в Раді зареєстрували законопроєкт «Про позасудове вирішення споживчих спорів» (реєстр. № 15100).

Новий законопроєкт №15101 «Про внесення зміни до статті 263 Цивільного кодексу України» системно пов’язаний із проєктом Закону України «Про позасудове вирішення споживчих спорів», який спрямований на покращення доступності споживачів до позасудового вирішення споживчих спорів шляхом імплементації положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/11/ЄС від 21 травня 2013 року про альтернативне вирішення споживчих спорів і про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄС.

Суть законодавчих змін

Зміни пов’язані із запровадженням механізму позасудового вирішення споживчих спорів та спрямовані на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції і гармонізацію національного законодавства з правом Європейського Союзу.

Проєктом Закону №15101 пропонується внести зміни до частини першої статті 263 Цивільного кодексу України, яка визначає підстави для зупинення перебігу позовної давності.

Зокрема, перелік таких підстав доповнюється новим пунктом, що стосується процедури позасудового вирішення споживчих спорів.

У законопроєкті пропонується передбачити:

«5) у разі проведення процедури позасудового вирішення споживчого спору.»

Таким чином, частина перша статті 263 ЦК України доповнюється новою підставою для зупинення перебігу позовної давності.

У пояснювальній записці зазначено, що зміна спрямована на забезпечення можливості зупинення перебігу позовної давності на період проведення процедури вирішення споживчого спору.

Отже, запропонована зміна узгоджує інститут позовної давності з механізмом позасудового вирішення споживчих спорів, усуваючи ризик спливу строків під час відповідної процедури.

Такий підхід забезпечує процесуальну узгодженість між судовими та позасудовими способами захисту прав і відповідає логіці комплексного регулювання у сфері захисту прав споживачів. Одночасно це створює передумови для практичного застосування механізму позасудового врегулювання без втрати права на подальший судовий захист.

