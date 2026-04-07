Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

В Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины относительно стабильности налогового законодательства с целью поддержки отечественного предпринимательства» №15112-3 от 5 апреля 2026 года, который разработан как альтернативный подход к предложенным изменениям в налоговой сфере, предусматривающим введение новых правил налогообложения, в частности в сфере электронной торговли.

Инициатива касается сферы налогового регулирования и направлена на обеспечение стабильности и предсказуемости налогового законодательства в условиях военного положения.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях войны экономика функционирует в состоянии неопределенности, а бизнес сталкивается с дополнительными расходами, логистическими ограничениями и кадровым дефицитом. В таких условиях частые изменения налоговых правил рассматриваются как фактор, усложняющий хозяйственную деятельность и повышающий регуляторную нагрузку.

Суть законодательных изменений и ключевые положения

Законопроектом №15112-3 предусматривается дополнение подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новым пунктом 78, которым устанавливается мораторий на изменение элементов налогов и сборов, определенных Кодексом.

Такой мораторий предлагается ввести на весь период действия военного положения, введенного в 2022 году, а также на один год после его завершения или отмены.

Задачами законопроекта являются:

установление временного моратория на изменение элементов налогов и сборов, определенных Налоговым кодексом Украины;

усиление гарантий правовой определенности для субъектов хозяйствования;

снижение рисков принятия новых решений, повышающих налоговую нагрузку или усложняющих администрирование налогов в период войны;

создание более прогнозируемых условий для планирования предпринимательской деятельности, инвестиций и занятости.

Речь идет обо всех ключевых составляющих налога, определенных Налоговым кодексом, в частности о налогоплательщике, объекте и базе налогообложения, ставке, порядке исчисления, налоговом периоде, а также сроках и порядке уплаты.

Важно, что законопроект не отменяет действующие налоги и сборы, не освобождает налогоплательщиков от выполнения уже установленных налоговых обязательств и не создает каких-либо новых бюджетных обязательств государства. Его назначение заключается в недопущении введения новых фискальных решений или изменения уже установленных элементов налогообложения в то время, когда бизнес функционирует в условиях военных рисков, потери активов, нехватки персонала, осложненной логистики и ограниченного доступа к финансированию.

Отдельно устанавливается, что закон должен вступить в силу с 1 июня 2026 года. Также на Кабинет Министров Украины возлагается обязанность обеспечить приведение подзаконных нормативно-правовых актов, а также актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с новыми положениями с обеспечением одновременного вступления их в силу.

Таким образом, законопроект №15112-3 предлагает точечное изменение в Налоговый кодекс Украины, которое заключается в установлении временного моратория на изменение элементов налогов и сборов.

Такой подход направлен на обеспечение стабильности и предсказуемости налогового законодательства и создает для бизнеса четкие условия, при которых можно планировать деятельность без риска изменения основных параметров налогообложения.

Ожидается, что в целом реализация положений окажет положительное влияние на поддержку отечественного предпринимательства, сохранение рабочих мест, легальной хозяйственной деятельности и формирование более устойчивых предпосылок для экономического восстановления Украины.

Выводы ГНЭУ

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины обратило внимание, что предложенная норма имеет декларативный характер и не изменяет установленный законодательством порядок установления налогов и сборов, учитывая, что Конституция Украины не ограничивает полномочия парламента по пересмотру законов. Соответственно, даже в случае ее принятия не исключается возможность внесения изменений в налоговое законодательство в зависимости от экономической и финансовой ситуации, что может влиять на параметры бюджетных доходов и расходов.

ГНЭУ отметило, что невозможность осуществления налоговых изменений будет создавать риски для корректировки таких параметров с целью их балансировки.

Также обращается внимание на неопределенность относительно сферы действия такого ограничения, в частности, распространяется ли оно на полномочия органов местного самоуправления в сфере установления местных налогов и сборов. Отдельно отмечена целесообразность уточнения названия законопроекта и несоответствие его статуса как альтернативного, поскольку он не регулирует те же вопросы, что и связанный правительственный проект по налогообложению электронной торговли.

