Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

У Раді зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо сталості податкового законодавства з метою підтримки вітчизняного підприємництва» №15112-3 від 5 квітня 2026 року який розроблений як альтернативний підхід до запропонованих змін у податковій сфері, які передбачають запровадження нових правил оподаткування, зокрема у сфері електронної торгівлі.

Ініціатива стосується сфери податкового регулювання та спрямована на забезпечення стабільності й передбачуваності податкового законодавства в умовах воєнного стану.

У пояснювальній записці наголошується, що в умовах війни економіка функціонує в стані невизначеності, а бізнес стикається з додатковими витратами, логістичними обмеженнями та кадровим дефіцитом. За таких умов часті зміни податкових правил розглядаються як фактор, що ускладнює господарську діяльність і підвищує регуляторне навантаження.

Суть законодавчих змін та ключові положення

Законопроєктом №15112-3 передбачається доповнення підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України новим пунктом 78, яким встановлюється мораторій на зміну елементів податків і зборів, визначених Кодексом.

Такий мораторій пропонується запровадити на весь період дії воєнного стану, введеного у 2022 році, а також на один рік після його завершення або скасування.

Завданнями законопроєкту є:

встановлення тимчасового мораторію на зміну елементів податків та зборів, визначених Податковим кодексом України;

посилення гарантій правової визначеності для суб’єктів господарювання;

зменшення ризиків ухвалення нових рішень, що підвищують податкове навантаження або ускладнюють адміністрування податків у період війни;

створення більш прогнозованих умов для планування підприємницької діяльності, інвестицій і зайнятості.

Йдеться про всі ключові складові податку, визначені Податковим кодексом, зокрема платника податку, об’єкт і базу оподаткування, ставку, порядок обчислення, податковий період, а також строки і порядок сплати.

Важливо, що законопроєкт не скасовує чинних податків і зборів, не звільняє платників від виконання вже встановлених податкових обов’язків і не створює будь-яких нових бюджетних зобов’язань держави. Його призначення полягає у недопущенні запровадження нових фіскальних рішень або зміни вже встановлених елементів оподаткування у той час, коли бізнес працює в умовах воєнних ризиків, втрати активів, нестачі персоналу, ускладненої логістики та обмеженого доступу до фінансування.

Окремо встановлюється, що закон має набрати чинності з 1 червня 2026 року. Також на Кабінет Міністрів України покладається обов’язок забезпечити приведення підзаконних нормативно-правових актів, а також актів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із новими положеннями із забезпеченням одночасного набрання ними чинності.

Таким чином, законопроєкт №15112-3 пропонує точкову зміну до Податкового кодексу України, яка полягає у встановленні тимчасового мораторію на зміну елементів податків і зборів.

Такий підхід спрямований на забезпечення стабільності та передбачуваності податкового законодавства і створює для бізнесу чіткі умови, за яких можна планувати діяльність без ризику змін основних параметрів оподаткування.

Очікується, що у цілому реалізація положень матиме позитивний вплив на підтримку вітчизняного підприємництва, збереження робочих місць, легальної господарської діяльності та формування більш стійких передумов для економічного відновлення України.

Висновки ГНЕУ

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України звернуло увагу, що запропонована норма має декларативний характер і не змінює визначений законодавством порядок встановлення податків і зборів, з огляду на те, що Конституція України не обмежує повноваження парламенту щодо перегляду законів. Відповідно, навіть у разі її ухвалення не виключається можливість внесення змін до податкового законодавства залежно від економічної та фінансової ситуації, що може впливати на параметри бюджетних доходів і видатків.

ГНЕУ зауважило, що неможливість здійснення податкових змін створюватиме ризики для коригування таких параметрів з метою їх балансування.

Також звертається увага на невизначеність щодо сфери дії такого обмеження, зокрема чи поширюється воно на повноваження органів місцевого самоврядування у сфері встановлення місцевих податків і зборів. Окремо зауважено про доцільність уточнення назви законопроєкту та невідповідність його статусу як альтернативного, оскільки він не регулює ті самі питання, що й пов’язаний урядовий проєкт щодо оподаткування електронної торгівлі.

