Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Верховной Раде инициировали усиление ответственности для субъектов хозяйствования, в частности застройщиков и предпринимателей, допускающих загрязнение украинских водоемов.

Несмотря на довольно формальное и на первый взгляд техническое название документа — «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов» — его суть значительно интереснее для реального сектора экономики.

Инициатива направлена на усиление ответственности бизнеса за нарушение правил использования водных ресурсов, в частности за сброс отходов в водоемы, которые рассматриваются отдельными субъектами хозяйствования как бесплатные резервуары для утилизации производственных или строительных отходов.

Состояние правового регулирования

Действующие размеры штрафов за нарушение водного законодательства от 51 до 136 грн для граждан давно утратили свой превентивный характер. Подобные размеры санкций не соответствуют современным экономическим условиям, не стимулируют соблюдение экологических требований и приводят к тому, что бизнесу проще заплатить мизерный штраф, чем инвестировать в очистные сооружения.

Ответственность за нарушения в сфере использования водных ресурсов нормируется как нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях, так и Водным кодексом Украины и уголовным законодательством. В то же время существующая система санкций часто не соответствует реальному масштабу экологического ущерба.

Ключевые изменения

Инициатива представлена в двух вариантах — правительственном и депутатском. Правительственный законопроект № 15096 от 23 марта 2026 года инициирован Юлией Свириденко, а законопроект № 15096-1 от 7 апреля 2026 года инициирован народным депутатом Игорем Кривошеевым.

Суть законопроектов заключается не только в кратном увеличении штрафов, но и в расширении состава правонарушений в соответствии со статьей 110 Водного кодекса Украины.

Предлагается впервые предусмотреть административную ответственность за разрушение русел рек, ручьев или нарушение стока при строительстве и эксплуатации автодорог, железных дорог и инженерных коммуникаций. То есть любое строительство автодорог или железных дорог, приводящее к деградации природного стока, влечет за собой строгие финансовые санкции.

Загрязнение, засорение и нарушение режима на водосборах отныне будут стоить значительно дороже. Парламент не только уточнил формулировку статьи 59 КУоАП, добавив термин «засорение» как отдельное основание для штрафа, но и пересмотрел финансовую нагрузку на правонарушителей. Для должностных лиц верхний предел штрафа теперь составляет 3400 гривен.

Предлагаются также изменения по защите водоохранных зон и земель водного фонда. В часть вторую статьи 60 КУоАП вносится дополнение. Штраф предлагается налагать не только за ограничение доступа к берегу, но и за нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и на землях водного фонда.

Также предусмотрены санкции за закрытые заборы у водоемов и незаконную деятельность. Для граждан: 3400 — 6800 грн, и для должностных лиц: 6800 — 11 900 грн. Повторное нарушение в течение года может стоить должностному лицу до 17 000 грн.

Расширение санкций на режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах дает правоохранителям и экологам инструмент борьбы с незаконными застройками, автомойками или складами в непосредственной близости к воде.

Законопроект также предусматривает санкции за искажение или внесение недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность о водопользовании. Должностным лицам, которые попытаются скрыть реальные объемы забора или сброса воды, также грозит штраф.

Стоит отметить, что правительственная редакция законопроекта предусматривает более жесткие санкции. Кабмин предлагает установить планку штрафов значительно выше за загрязнение и засорение вод: для граждан — от 1700 до 3400 грн, а для должностных лиц — от 3400 до 5100 грн.

Любое нарушение условий разрешения на использование воды или подача недостоверных данных в статистической отчетности будет наказываться штрафами от 3400 до 5100 грн для должностных лиц.

