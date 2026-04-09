В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

11:00, 9 апреля 2026
Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.
В Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» относительно внедрения Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 2017/1938 от 25 октября 2017 года о мерах по обеспечению безопасности поставок газа и об отмене Регламента (ЕС) № 994/2010» №15136 от 7 апреля 2026 года, который касается комплексного обновления правового регулирования в сфере безопасности поставок природного газа.

Его цель — гармонизация украинского законодательства с правом ЕС и требованиями Энергетического Сообщества, в частности в части оценки рисков, координации действий государства и участников рынка, а также подготовки к кризисным ситуациям.

Предложенные изменения формируют новую модель функционирования системы безопасности поставок газа, основанную на регулярном планировании и межгосударственной координации.

Ключевые положения законопроекта

Законопроект вводит новые термины и уточняет существующие, в частности понятия важных общественных услуг, стратегического запаса природного газа и подземного газохранилища.

В то же время меняется подход к определению защищенных потребителей — их перечень формируется в рамках плана превентивных мер с учетом технических, социальных и экономических факторов.

Предусматривается, что безопасность поставок природного газа является общей ответственностью государства, субъектов рынка и институций Энергетического Сообщества.

Компетентный орган получает полномочия по проведению оценки рисков не реже одного раза в четыре года, а также по разработке и обновлению планов, которые должны учитывать результаты таких оценок и проведенных стресс-тестов.

План превентивных мер определяет минимальные нормы безопасности поставок, включая стандарты поведения для операторов инфраструктуры и поставщиков, правила формирования запасов, а также конкретные меры реагирования на выявленные риски. При этом такие меры должны быть прозрачными, пропорциональными, недискриминационными и не должны искажать конкуренцию.

План на случай кризисной ситуации устанавливает три уровня кризиса — раннего предупреждения, предупреждения и чрезвычайной ситуации — и определяет соответствующие меры для каждого из них. Предусматривается, что нерыночные меры применяются только в случае, когда рыночные механизмы являются недостаточными для обеспечения поставок, в частности для защищенных потребителей.

Отдельно регулируется вопрос взаимодействия с другими государствами и Секретариатом Энергетического Сообщества, включая обязанность уведомления о кризисных ситуациях, согласование планов и учет рекомендаций.

Законопроект также устанавливает обязанность субъектов рынка предоставлять информацию, необходимую для оценки безопасности поставок, включая данные о долгосрочных договорах поставки газа. Предусматривается регулярное предоставление такой информации, а также возможность ее анализа на предмет влияния на безопасность поставок.

В сфере газохранилищ устанавливается обязанность достижения целевого уровня их заполнения к определенной дате, вводится график заполнения и механизмы контроля. В случае отклонения от установленных показателей компетентный орган должен принимать меры для их корректировки.
Дополнительно предусмотрена возможность создания стратегического запаса природного газа по решению Кабинета Министров Украины, а также введение страховых запасов поставщиками.

В то же время устанавливается ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение мер, предусмотренных планами, а также за нарушение обязанностей по предоставлению информации.

Отдельные положения могут вызвать дискуссию:

— усиление роли компетентного органа, который получает широкие полномочия в сфере оценки рисков, планирования и контроля;

— расширение круга защищенных потребителей с установлением количественных ограничений их потребления;

— введение обязанности раскрытия информации о долгосрочных договорах поставки газа;

— возможность применения нерыночных мер и определения приоритетов поставок в условиях кризиса.

В целом, законопроект формирует новую системную модель обеспечения безопасности поставок природного газа, которая охватывает оценку рисков, обязательное планирование, управление кризисными ситуациями, контроль за запасами и информационную прозрачность рынка.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

