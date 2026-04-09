  1. Публікації
  2. / Законодавство

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

11:00, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Раді зарєстрований законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» щодо впровадження Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1938 від 25 жовтня 2017 року про заходи для гарантування безпеки постачання газу та про скасування Регламенту (ЄС) № 994/2010» №15136 від 7 квітня 2026 року, який стосується комплексного оновлення правового регулювання у сфері безпеки постачання природного газу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Його мета — гармонізація українського законодавства з правом ЄС та вимогами Енергетичного Співтовариства, зокрема у частині оцінки ризиків, координації дій держави та учасників ринку, а також підготовки до кризових ситуацій.

Запропоновані зміни формують нову модель функціонування системи безпеки постачання газу, засновану на регулярному плануванні та міждержавній координації.

Ключові положення законопроєкту

Законопроєкт вводить нові терміни та уточнює існуючі, зокрема поняття важливих суспільних послуг, стратегічного запасу природного газу та підземного газосховища.

Водночас змінюється підхід до визначення захищених споживачів — їх перелік формується в межах плану превентивних заходів із урахуванням технічних, соціальних і економічних факторів.

Передбачається, що безпека постачання природного газу є спільною відповідальністю держави, суб’єктів ринку та інституцій Енергетичного Співтовариства.

Компетентний орган отримує повноваження щодо проведення оцінки ризиків не рідше ніж раз на чотири роки, а також щодо розробки та оновлення планів, які мають враховувати результати таких оцінок і проведених стрес-тестів.

План превентивних заходів визначає мінімальні норми безпеки постачання, включаючи стандарти поведінки для операторів інфраструктури та постачальників, правила формування запасів, а також конкретні заходи реагування на виявлені ризики. При цьому такі заходи мають бути прозорими, пропорційними, недискримінаційними та не повинні спотворювати конкуренцію.

План на випадок кризової ситуації встановлює три рівні криз — раннього попередження, попередження та надзвичайної ситуації — і визначає відповідні заходи для кожного з них. Передбачається, що неринкові заходи застосовуються лише у випадку, коли ринкові механізми є недостатніми для забезпечення постачання, зокрема для захищених споживачів.

Окремо врегульовується питання взаємодії з іншими державами та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, включаючи обов’язок повідомлення про кризові ситуації, узгодження планів та врахування рекомендацій.

Законопроєкт також встановлює обов’язок суб’єктів ринку надавати інформацію, необхідну для оцінки безпеки постачання, включаючи дані про довгострокові договори постачання газу. Передбачається регулярне подання такої інформації, а також можливість її аналізу на предмет впливу на безпеку постачання.

У сфері газосховищ встановлюється обов’язок досягнення цільового рівня їх заповнення до визначеної дати, запроваджується графік заповнення та механізми контролю. У разі відхилення від встановлених показників компетентний орган має вживати заходів для їх коригування.

Додатково передбачено можливість створення стратегічного запасу природного газу за рішенням Кабінету Міністрів України, а також запровадження страхових запасів постачальниками.

Водночас встановлюється відповідальність за невиконання або неналежне виконання заходів, передбачених планами, а також за порушення обов’язків щодо надання інформації.

Окремі положення можуть викликати дискусію:

— посилення ролі компетентного органу, який отримує широкі повноваження у сфері оцінки ризиків, планування та контролю;

— розширення кола захищених споживачів із встановленням кількісних обмежень їх споживання;

— запровадження обов’язку розкриття інформації про довгострокові договори постачання газу;

— можливість застосування неринкових заходів і визначення пріоритетів постачання в умовах кризи.

Загалом, законопроєкт формує нову системну модель забезпечення безпеки постачання природного газу, яка охоплює оцінку ризиків, обов’язкове планування, управління кризовими ситуаціями, контроль за запасами та інформаційну прозорість ринку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]