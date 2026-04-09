У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

У Раді зарєстрований законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» щодо впровадження Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1938 від 25 жовтня 2017 року про заходи для гарантування безпеки постачання газу та про скасування Регламенту (ЄС) № 994/2010» №15136 від 7 квітня 2026 року, який стосується комплексного оновлення правового регулювання у сфері безпеки постачання природного газу.

Його мета — гармонізація українського законодавства з правом ЄС та вимогами Енергетичного Співтовариства, зокрема у частині оцінки ризиків, координації дій держави та учасників ринку, а також підготовки до кризових ситуацій.

Запропоновані зміни формують нову модель функціонування системи безпеки постачання газу, засновану на регулярному плануванні та міждержавній координації.

Ключові положення законопроєкту

Законопроєкт вводить нові терміни та уточнює існуючі, зокрема поняття важливих суспільних послуг, стратегічного запасу природного газу та підземного газосховища.

Водночас змінюється підхід до визначення захищених споживачів — їх перелік формується в межах плану превентивних заходів із урахуванням технічних, соціальних і економічних факторів.

Передбачається, що безпека постачання природного газу є спільною відповідальністю держави, суб’єктів ринку та інституцій Енергетичного Співтовариства.

Компетентний орган отримує повноваження щодо проведення оцінки ризиків не рідше ніж раз на чотири роки, а також щодо розробки та оновлення планів, які мають враховувати результати таких оцінок і проведених стрес-тестів.

План превентивних заходів визначає мінімальні норми безпеки постачання, включаючи стандарти поведінки для операторів інфраструктури та постачальників, правила формування запасів, а також конкретні заходи реагування на виявлені ризики. При цьому такі заходи мають бути прозорими, пропорційними, недискримінаційними та не повинні спотворювати конкуренцію.

План на випадок кризової ситуації встановлює три рівні криз — раннього попередження, попередження та надзвичайної ситуації — і визначає відповідні заходи для кожного з них. Передбачається, що неринкові заходи застосовуються лише у випадку, коли ринкові механізми є недостатніми для забезпечення постачання, зокрема для захищених споживачів.

Окремо врегульовується питання взаємодії з іншими державами та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, включаючи обов’язок повідомлення про кризові ситуації, узгодження планів та врахування рекомендацій.

Законопроєкт також встановлює обов’язок суб’єктів ринку надавати інформацію, необхідну для оцінки безпеки постачання, включаючи дані про довгострокові договори постачання газу. Передбачається регулярне подання такої інформації, а також можливість її аналізу на предмет впливу на безпеку постачання.

У сфері газосховищ встановлюється обов’язок досягнення цільового рівня їх заповнення до визначеної дати, запроваджується графік заповнення та механізми контролю. У разі відхилення від встановлених показників компетентний орган має вживати заходів для їх коригування.

Додатково передбачено можливість створення стратегічного запасу природного газу за рішенням Кабінету Міністрів України, а також запровадження страхових запасів постачальниками.

Водночас встановлюється відповідальність за невиконання або неналежне виконання заходів, передбачених планами, а також за порушення обов’язків щодо надання інформації.

Окремі положення можуть викликати дискусію:

— посилення ролі компетентного органу, який отримує широкі повноваження у сфері оцінки ризиків, планування та контролю;

— розширення кола захищених споживачів із встановленням кількісних обмежень їх споживання;

— запровадження обов’язку розкриття інформації про довгострокові договори постачання газу;

— можливість застосування неринкових заходів і визначення пріоритетів постачання в умовах кризи.

Загалом, законопроєкт формує нову системну модель забезпечення безпеки постачання природного газу, яка охоплює оцінку ризиків, обов’язкове планування, управління кризовими ситуаціями, контроль за запасами та інформаційну прозорість ринку.

