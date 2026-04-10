Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Долгое время лотерейная сфера в Украине оставалась одной из наименее цифровизированных частей игорного бизнеса. Принятие Постановления КМУ № 421 от 1 апреля 2026 года является продолжением реформы, заложенной Законами «О государственных лотереях в Украине» и «О публичных электронных реестрах».

9 апреля 2026 года Постановление Кабинета Министров № 421 вступило в силу, поэтому можно говорить о старте создания Единого реестра государственных лотерей.

Документ утверждает Порядок ведения Реестра, определяет статус Государственного агентства ПлейСити как владельца и держателя системы, а также регулирует процессы взаимодействия между государством и операторами.

В процессе реформирования лотерейного рынка планируется запуск Единого реестра государственных лотерей и Лицензионного реестра операторов, которые будут работать как комплексная ИТ-система для управления и контроля отрасли. В рамках этой системы каждый этап деятельности операторов лотерей — от выдачи лицензии до утверждения условий проведения конкретной лотереи — будет фиксироваться в режиме реального времени. Ожидается, что цифровизация позволит усилить государственный контроль и уменьшить коррупционные риски в лотерейной сфере.

Новая модель взаимодействия призвана полностью изменить отношения бизнеса с государственным регулятором — Агентством «ПлейСити», переведя их в цифровой формат.

Технологические преимущества системы

Каждый участник рынка получит электронный кабинет оператора, то есть персональную веб-страницу. Это позволит подавать документы на лицензирование, обновлять данные и получать обратную связь от регулятора онлайн, без физических визитов в учреждения.

Внедряется механизм идентификации каждой лотереи. Система будет автоматически присваивать каждому объекту реестра индивидуальный код с фиксацией точного времени внесения данных. Это делает невозможными манипуляции с датой регистрации или характеристиками лотерей.

Благодаря подключению к системе «Трембита», реестр будет в реальном времени обмениваться данными с другими государственными информационными ресурсами. Это позволит автоматически верифицировать информацию и минимизировать бумажную бюрократию.

Информация из реестра будет полностью открытой, актуальной и бесплатной. Каждый гражданин или потенциальный инвестор сможет проверить статус лотереи или лицензии оператора через официальные интернет-ресурсы. Внедрение такой сложной ИТ-системы является критическим шагом для вывода лотерейного рынка из тени и обеспечения надлежащего контроля за поступлениями в бюджет.

Кроме того, система должна обеспечивать доступ к архивным данным, что важно для расследований или проверки истории лотерей.

Операторы государственных лотерей в соответствии с документом определяются как создатели реестровой информации и получают новые обязанности по ведению электронных кабинетов. Создатель самостоятельно вносит данные через электронный интерфейс. А система сама присваивает уникальные идентификаторы объектам и фиксирует время операций, что минимизирует человеческий фактор и риски фальсификации дат. Все регистрационные действия должны подтверждаться КЭП.

Государственное агентство ПлейСити получает статус Уполномоченного органа, держателя и администратора реестров, а также право назначать «публичных регистраторов». Публичный регистратор — уполномоченное лицо Уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит совершение регистрационных действий.

Для бизнеса Постановление № 421 означает переход к полной прозрачности. Оператор обязан в течение 10 календарных дней с момента подачи документов, то есть условий лотереи или изменений к ним, увидеть их отраженными в реестре. Важно, что до введения системы в эксплуатацию предусмотрен переходный период: документы можно подавать почтой или лично, а информация будет обнародоваться на сайте Агентства ПлейСити. После запуска системы у операторов будет всего два месяца на перенос всей архивной информации в цифровой реестр.

