Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Довгий час лотерейна сфера в Україні залишалася однією з найменш цифровізованих частин грального бізнесу. Ухвалення Постанови КМУ № 421 від 1 квітня 2026 року є продовженням реформи, закладеної Законами «Про державні лотереї в Україні» та «Про публічні електронні реєстри».

9 квітня 2026 року Постанова Кабінету Міністрів № 421 набрала чинності, тож можна говорити про старт створення Єдиного реєстру державних лотерей.

Документ затверджує Порядок ведення Реєстру, визначає статус Державного агентства ПлейСіті як власника та держателя системи, а також урегульовує процеси взаємодії між державою та операторами.

В процесі реформування лотерейного ринку планується запуск Єдиного реєстру державних лотерей та Ліцензійного реєстру операторів, які працюватимуть як комплексна ІТ-система для управління та контролю галузі. У межах цієї системи кожен етап діяльності операторів лотерей — від видачі ліцензії до затвердження умов проведення конкретної лотереї — фіксуватиметься в режимі реального часу. Очікується, що цифровізація дозволить посилити державний контроль та зменшити корупційні ризики у лотерейній сфері.

Нова модель взаємодії покликана повністю змінити відносини бізнесу з державним регулятором — Агентством «ПлейСіті», перевівши їх у цифровий формат.

Технологічні переваги системи

Кожен учасник ринку отримає електронний кабінет оператора, тобто персональну веб-сторінку. Це дозволить подавати документи на ліцензування, оновлювати дані та отримувати зворотний зв'язок від регулятора онлайн, без фізичних візитів до установ.

Впроваджується механізм ідентифікації кожної лотереї. Система автоматично присвоюватиме кожному об’єкту реєстру індивідуальний код із фіксацією точного часу внесення даних. Це унеможливлює маніпуляції з датою реєстрації чи характеристиками лотерей.

Завдяки підключенню до системи «Трембіта», реєстр буде в реальному часі обмінюватися даними з іншими державними інформаційними ресурсами. Це дозволить автоматично верифікувати інформацію та мінімізувати паперову бюрократію.

Інформація з реєстру буде повністю відкритою, актуальною та безоплатною. Кожен громадянин або потенційний інвестор зможе перевірити статус лотереї чи ліцензії оператора через офіційні інтернет-ресурси. Впровадження такої складної ІТ-системи є критичним кроком для виведення лотерейного ринку з тіні та забезпечення належного контролю за надходженнями до бюджету.

Крім того, система повинна забезпечувати доступ до архівних даних, що важливо для розслідувань або перевірки історії лотерей.

Оператори державних лотерей відповідно до документу визначаються як створювачі реєстрової інформації та отримують нові обов’язки щодо ведення електронних кабінетів. Створювач самостійно вносить дані через електронний інтерфейс. А система сама присвоює унікальні ідентифікатори об'єктам та фіксує час операцій, що мінімізує людський фактор і ризики фальсифікації дат. Усі реєстраційні дії мають підтверджуватися КЕП.

Державне агентство ПлейСіті отримує статус Уповноваженого органу, держателя та адміністратора реєстрів, а також право призначати «публічних реєстраторів». Публічний реєстратор - уповноважена особа Уповноваженого органу, до посадових обов'язків якої належить вчинення реєстраційних дій.

Для бізнесу Постанова № 421 означає перехід до повної прозорості. Оператор зобов’язаний протягом 10 календарних днів з моменту подання документів тобто умов лотереї чи змін до них, побачити їх відображеними в реєстрі. Важливо, що до введення системи в експлуатацію передбачено перехідний період: документи можна подавати поштою або особисто, а інформація оприлюднюватиметься на сайті Агентства ПлейСіті. Після запуску системи оператори матимуть лише два місяці на перенесення всієї архівної інформації до цифрового реєстру.

