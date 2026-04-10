Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект №15043, который предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности в финансовой сфере. Законопроектом предлагается уточнить положения статьи 164-2 КУоАП, речь идет о том, что срок привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения планируется установить на уровне одного года с момента их совершения.

Кроме того, предусматривается пересмотр размеров штрафов. За нарушения, предусмотренные частью первой статьи, санкции предлагается увеличить с 8–15 до 50–70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае повторного правонарушения штрафы могут вырасти с 10–20 до 60–80 необлагаемых минимумов.

Законопроект был разработан в связи с тем, что размеры штрафов за нарушения законодательства по финансовым вопросам, предусмотренные КУоАП, не пересматривались с 1996 года, то есть более 30 лет, и сейчас не соответствуют современным экономическим условиям. В то же время ограниченные сроки привлечения к административной ответственности на практике усложняют или делают невозможным привлечение виновных лиц к ответственности, особенно в случаях, когда нарушения выявляются в ходе мероприятий государственного финансового контроля.

Усиление штрафов и финансового контроля

В частности, законопроект проанализировала Исследовательская служба Верховной Рады и отметила, что повышение штрафов в 4–6 раз обеспечит не только формальное наказание, но и будет иметь реальный превентивный эффект, превращая административные санкции в действенный инструмент поддержания финансовой дисциплины. В то же время эксперты предупреждают, что чрезмерное повышение штрафов может нарушить баланс между превентивной и карательной функциями административной ответственности. Чтобы избежать этого, важно обеспечить пропорциональность санкций и не допустить их превращения в инструмент чрезмерного давления на бизнес, особенно малый и средний.

Как один из подходов предлагается пропорциональность штрафов в зависимости от масштаба и характера правонарушения, а также размера предприятия. За незначительные нарушения, которые не привели к существенным финансовым потерям и не носят системного характера, целесообразно устанавливать более низкие санкции. Напротив, за серьёзные или повторные нарушения будут применяться повышенные штрафы, как это предусмотрено законопроектом.

Также говорится о возможности учёта смягчающих обстоятельств в статье 164-2 КУоАП. Это касается случаев, когда субъект хозяйствования самостоятельно устранил нарушение или добровольно сообщил о нём, что будет способствовать развитию самоконтроля и уменьшению количества ненамеренных нарушений.

Кроме того, в Исследовательской службе сделали акцент на закреплении положений относительно использования цифровых инструментов контроля, в частности создания электронного реестра финансовых правонарушений и внедрения автоматизированных систем проверки отчётности.

Отдельное внимание в Исследовательской службе уделили гармонизации законодательства с международными стандартами FATF и OECD, а также директивами ЕС 2015/849 и 2019/1153. Их имплементация предполагает повышение прозрачности, развитие финансового мониторинга и расширение доступа к информации, которая может быть использована и для формирования составов административных правонарушений. При этом актуальными остаются стандарты FATF в отношении виртуальных активов, которые учитывают современные риски — от прозрачности финансовых операций до контроля цифровых активов. Это открывает возможность для обновления КУоАП и создания более эффективной системы административных санкций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.