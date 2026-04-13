Минразвития обнародовало проект постановления, которое превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему

11:50, 13 апреля 2026
Новая система е-ТТН сделает невозможной коррупцию на дорогах и регистрацию «фиктивных» поездок благодаря фиксации документов в облаке до момента выезда авто.
Министерство развития громад и территорий Украины продолжает реализацию экспериментального проекта по внедрению электронной системы электронных товарно-транспортных накладных. В частности, Министерство обнародовало для общественного обсуждения проект Постановления Правительства «Некоторые вопросы внедрения товарно-транспортной накладной в электронной форме в сфере внутренних грузовых перевозок». Сам проект разработан с целью обеспечения непрерывного функционирования системы электронного документооборота электронная товарно-транспортная накладная.

Ежегодно украинские дороги «перевозят» не только миллионы тонн грузов, но и гигантские стопки бумаги. По статистике, в 2025 году в Украине было осуществлено около 15,7 млн рейсов. Каждый такой рейс — это минимум три экземпляра товарно-транспортной накладной (ТТН). Сегодня оформление одного пакета бумажных ТТН обходится предпринимателю около 75,74 грн. Сюда входит бумага, печать, почтовые расходы и время работников. На этот бюрократический круговорот бизнес тратит более 3,5 миллиардов гривен в год. Но цена бумаги — это лишь верхушка айсберга. Главная сложность — человеческий фактор. Любая ошибка в ТТН становится для налоговиков поводом для исключения расходов из себестоимости и наложения штрафов. Кроме того, бумажная форма способствует существованию «серых» схем, где реальный вес и характер груза трудно отследить в режиме реального времени. Поэтому проект вышеупомянутого постановления Кабинета Министров предусматривает окончательный переход на электронную товарно-транспортную накладную (е-ТТН).

Также цифровизация минимизирует контакт водителя с контролерами, что автоматически снижает коррупционные риски. Когда документ находится в облаке, «договориться» на месте становится практически невозможно.

Это фактически делает невозможным существование «фиктивных» поездок. Если раньше ТТН можно было выписать «на коленке» во время остановки инспектором, то теперь документ должен быть в Системе еще до момента выезда авто с территории отправителя.

Держателем и владельцем системы е-ТТН становится государство в лице Министерства развития громад и территорий. Это означает, что государство берет на себя полную ответственность за целостность данных и стратегическое развитие сервиса.

Технический администратор: АО «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности». Это важный сигнал: безопасность данных ставится на уровень национальной кибербезопасности.

Операторы (Провайдеры): Частные платформы электронного документооборота, которые прошли сертификацию и присоединились к системе. Доступ к Системе е-ТТН осуществляется на основании договора о присоединении, заключенного между техническим администратором Системы е-ТТН и пользователем Системе е-ТТН, и оператором платформы электронного документооборота, в частности на платной основе.

Это работает как банковская система. У вас может быть приложение любого банка (Провайдера), но все транзакции проходят через центральный шлюз регулятора (Систему е-ТТН).

Перечень пользователей системы (п. 1.4) впечатляет своей всеохватностью:

- Укртрансбезопасность (контроль габаритно-весовых параметров);

- МВД и Нацполиция (проверка законности груза на дорогах);

- Государственная налоговая служба (сопоставление ТТН с налоговыми накладными);

- Госпродпотребслужба (контроль за перевозкой пищевых продуктов).

Постановление может вступить в силу 5 июня 2026 года, если его утвердят. С этого дня экосистема товарно-транспортных накладных (ТТН) перестает быть бумажной формальностью и превращается в централизованную ИТ-систему государственного контроля.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу этого постановления будет утвержден порядок функционирования системы электронного документооборота электронная товарно-транспортная накладная.

Анализируя текст Постановления через призму украинского законодательства и принципов правовой определенности, стоит выделить три критические точки:

1. Взаимодействие через «Трембиту»

Пункт 4 Постановления прямо указывает на использование системы «Трембита» для обмена данными. Это обеспечивает выполнение Закона Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах». Для бизнеса это означает, что налоговая (ГНС) и полиция будут видеть данные в режиме реального времени.

2. Платность услуг

Пункт 1.8 легализирует предоставление доступа к системе операторами платформ на платной основе. Это может вызвать дискуссии относительно дополнительной финансовой нагрузки на малый бизнес. Однако, в сравнении с расходами на печать, логистику и хранение бумажных архивов (которые по закону должны храниться 3 года), цифровое решение является экономически более выгодным.

3. Международный контекст (Украина vs ЕС)

Внедрение е-ТТН является прямым выполнением обязательств в рамках цифрового транспортного коридора. В ЕС действует протокол e-CMR. Украинская модель Системы е-ТТН спроектирована так, чтобы в будущем синхронизироваться с европейскими базами данных, что критично для экспортеров. Хотя Постановление предусматривает альтернативные каналы обмена данными (п. 4), реальность украинских дорог (отсутствие 4G/5G в некоторых регионах) может стать процессуальным вызовом при проверках Укртрансбезопасностью. Не исключена волна судебных исков относительно признания перевозок «бестоварными», если данные в е-ТТН будут иметь технические ошибки. Юристам стоит готовиться к тому, что судебное решение в делах о налоговых накладных теперь на 90% будет зависеть от логов в Системе е-ТТН.

Объем данных, передаваемых через «Трембиту», должен быть четко ограничен протоколами, чтобы не превратить систему в инструмент необоснованного давления на бизнес.

Автор: Тарас Лученко

