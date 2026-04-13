Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему

Нова система е-ТТН унеможливить корупцію на дорогах та реєстрацію «фіктивних» поїздок завдяки фіксації документів у хмарі до моменту виїзду авто.

Фото: 7eminar.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України продовжує реалізацію експериментального проєкту із впровадження електронної системи електронних товарно-транспортних накладних.

Зокрема Міністерство оприлюднило для громадського обговорення проєкт Постанови Уряду «Деякі питання впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень».

Сам проєкт розроблено з метою забезпечення безперервного функціонування системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна

Щороку українські дороги «перевозять» не лише мільйони тонн вантажів, а й гігантські стоси паперу. За статистикою, у 2025 році в Україні було здійснено близько 15,7 млн рейсів. Кожен такий рейс — це мінімум три примірники товарно-транспортної накладної (ТТН). Сьогодні оформлення одного пакету паперових ТТН коштує підприємцю близько 75,74 грн. Сюди входить папір, друк, поштові витрати та час працівників. На цей бюрократичний кругообіг бізнес витрачає понад 3,5 мільярди гривень на рік.

Але ціна паперу — це лише верхівка айсберга. Головна складність — людський фактор. Будь-яка помилка в ТТН стає для податківців приводом для виключення витрат із собівартості та накладення штрафів. Крім того, паперова форма сприяє існуванню «сірих» схем, де реальну вагу та характер вантажу важко відстежити в режимі реального часу.

Тому проєкт вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів передбачає остаточний перехід на електронну товарно-транспортну накладну (е-ТТН).

Також цифровізація мінімізує контакт водія з контролерами, що автоматично знижує корупційні ризики. Коли документ знаходиться в хмарі, «домовитися» на місці стає практично неможливо.

Це фактично унеможливлює існування «фіктивних» поїздок. Якщо раніше ТТН можна було виписати «на коліні» під час зупинки інспектором, то тепер документ має бути в Системі ще до моменту виїзду авто з території відправника.

Держателем та власником системи е-ТТН стає держава в особі Міністерства розвитку громад та територій. Це означає, що держава бере на себе повну відповідальність за цілісність даних та стратегічний розвиток сервісу.

Технічний адміністратор: АТ «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки». Це важливий сигнал: безпека даних ставиться на рівень національної кібербезпеки.

Оператори (Провайдери): Приватні платформи електронного документообігу, які пройшли сертифікацію та приєдналися до системи.

Доступ до Системи е-ТТН здійснюється на підставі договору про приєднання, укладеного між технічним адміністратором Системи е-ТТН і користувачем Системи е-ТТН, та оператором платформи електронного документообігу, зокрема на платній основі

Це працює як банківська система. У вас може бути застосунок будь-якого банку (Провайдера), але всі транзакції проходять через центральний шлюз регулятора (Систему е-ТТН).

Перелік користувачів системи (п. 1.4) вражає своєю всеохопністю:

Укртрансбезпека (контроль габаритно-вагових параметрів);

(контроль габаритно-вагових параметрів); МВС та Нацполіція (перевірка законності вантажу на дорогах);

(перевірка законності вантажу на дорогах); Державна податкова служба (співставлення ТТН з податковими накладними);

(співставлення ТТН з податковими накладними); Держпродспоживслужба (контроль за перевезенням харчових продуктів).

Постанова може набрати чинності 5 червня 2026 року, якщо її затвердять. З цього дня екосистема товарно-транспортних накладних (ТТН) перестає бути паперовою формальністю і перетворюється на централізовану ІТ-систему державного контролю.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою буде затверджений порядок функціонування системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна.

Аналізуючи текст Постанови через призму українського законодавства та принципів правової визначеності, варто виділити три критичні точки:

1. Взаємодія через «Трембіту»

Пункт 4 Постанови прямо вказує на використання системи «Трембіта» для обміну даними. Це забезпечує виконання Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». Для бізнесу це означає, що податкова (ДПС) та поліція бачитимуть дані в режимі реального часу.

2. Платність послуг

Пункт 1.8 легалізує надання доступу до системи операторами платформ на платній основі. Це може викликати дискусії щодо додаткового фінансового навантаження на малий бізнес. Однак, порівнюючи з витратами на друк, логістику та зберігання паперових архівів (які за законом мають зберігатися 3 роки), цифрове рішення є економічно вигіднішим.

3. Міжнародний контекст (Україна vs ЄС)

Впровадження е-ТТН є прямим виконанням зобов'язань у межах цифрового транспортного коридору. У ЄС діє протокол e-CMR. Українська модель Системи е-ТТН спроєктована так, щоб у майбутньому синхронізуватися з європейськими базами даних, що критично для експортерів.

Хоча Постанова передбачає альтернативні канали обміну даними (п. 4), реальність українських доріг (відсутність 4G/5G у деяких регіонах) може стати процесуальним викликом при перевірках Укртрансбезпекою.

Не виключена хвиля судових позовів щодо визнання перевезень «безтоварними», якщо дані в е-ТТН матимуть технічні помилки. Юристам варто готуватися до того, що судове рішення у справах про податкові накладні тепер на 90% залежатиме від логів у Системі е-ТТН.

Обсяг даних, що передаються через «Трембіту», має бути чітко обмежений протоколами, щоб не перетворити систему на інструмент необґрунтованого тиску на бізнес.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.