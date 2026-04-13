Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

10:40, 13 апреля 2026
В Раде появились инициативы новых государственных дат.
Фото: onecalendar.nl
В парламенте зарегистрирован ряд постановлений, которыми предлагается закрепить символические даты, связанные с войной, культурой и исторической памятью Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановлений, которыми предлагается закрепить ряд памятных и символических дат в государственном календаре. Речь идет о проектах постановлений №15154, 15155, 15156 и 15157 от 9 апреля 2026 года.

Инициатива охватывает как события современной российско-украинской войны, так и культурно-исторические трагедии, предлагая сформировать более структурированный перечень государственных дней памяти и чествования.

В частности, предлагается официально закрепить 20 января как День украинского киборга — в честь обороны Донецкого аэропорта, которая длилась 242 дня и стала одним из самых сильных символов стойкости украинских военных.

В то же время важно отметить, что в Украине эта дата уже фактически отмечается как День памяти киборгов.

Также предлагается установить 13 апреля Днем морской доблести Украины — в честь удара по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру «Москва» в 2022 году. В пояснениях событие рассматривается как переломный момент в борьбе за контроль над Черным морем и символ технологического превосходства украинских сил.

Отдельная часть инициативы посвящена исторической памяти. Предлагается установить 3 ноября Днем памяти «Расстрелянного возрождения» — поколения украинских художников и интеллектуалов 1920–1930-х годов, уничтоженных советским режимом, в частности во время массовых расстрелов в Сандармохе.

Еще одно предложение — установить 28 мая Днем украинской правовой традиции.

Обосновывается тем, что в условиях гибридной агрессии российской федерации, которая пытается присвоить украинское историко-правовое наследие, установление этого дня является актом восстановления исторической справедливости. Это позволит четко артикулировать субъектность Украины как государства с глубокими корнями правовой культуры.

Верховная Рада Украины

