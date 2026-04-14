Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП
Высший совет правосудия рассмотрел жалобу судьи Марьинского районного суда Донецкой области Виктории Приходько (откомандированной в Шевченковский районный суд города Запорожья) на решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 14 января 2026 года № 45/2дп/15-26 о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.
Как установлено, решение Дисциплинарной палаты было мотивировано тем, что судья Виктория Приходько допустила умышленные грубые процессуальные нарушения при рассмотрении дел об определении места проживания несовершеннолетних, признании лиц недееспособными, а также допускала высказывания, которые оправдывали российскую вооруженную агрессию против Украины.
Согласно акту ВСП, в рамках дисциплинарного производства были поставлены вопросы именно относительно использования судьей словосочетания «нацистское государство», высказываний о якобы обстреле Киева украинскими военными и продаже Украиной боеприпасов, а также утверждений о возможном существовании биолабораторий и военных баз на территории Украины.
Кроме того, указано, что в отношении судьи открыто уголовное производство по части третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, в связи с чем она была отстранена от должности.
Как стало известно, судья подавала жалобу на решение с пропуском срока и не ставила вопрос о его восстановлении.
Как уже писала «Судебно-юридическая газета», решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности было принято 14 января 2026 года, обнародовано 26 января, вручено судье 27 января. Тогда как жалоба подана 4 февраля.
По результатам рассмотрения члены Высшего совета правосудия единогласно приняли решение восстановить срок на обжалование решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП в отношении судьи Марьинского районного суда Донецкой области Виктории Приходько (откомандированной в Шевченковский районный суд города Запорожья), а также восстановить срок на подачу дополнений к жалобе.
