  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

15:00, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел жалобу судьи Марьинского районного суда Донецкой области Виктории Приходько (откомандированной в Шевченковский районный суд города Запорожья) на решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 14 января 2026 года № 45/2дп/15-26 о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как установлено, решение Дисциплинарной палаты было мотивировано тем, что судья Виктория Приходько допустила умышленные грубые процессуальные нарушения при рассмотрении дел об определении места проживания несовершеннолетних, признании лиц недееспособными, а также допускала высказывания, которые оправдывали российскую вооруженную агрессию против Украины.

Согласно акту ВСП, в рамках дисциплинарного производства были поставлены вопросы именно относительно использования судьей словосочетания «нацистское государство», высказываний о якобы обстреле Киева украинскими военными и продаже Украиной боеприпасов, а также утверждений о возможном существовании биолабораторий и военных баз на территории Украины.

Кроме того, указано, что в отношении судьи открыто уголовное производство по части третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, в связи с чем она была отстранена от должности.

Как стало известно, судья подавала жалобу на решение с пропуском срока и не ставила вопрос о его восстановлении.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности было принято 14 января 2026 года, обнародовано 26 января, вручено судье 27 января. Тогда как жалоба подана 4 февраля.

По результатам рассмотрения члены Высшего совета правосудия единогласно приняли решение восстановить срок на обжалование решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП в отношении судьи Марьинского районного суда Донецкой области Виктории Приходько (откомандированной в Шевченковский районный суд города Запорожья), а также восстановить срок на подачу дополнений к жалобе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]