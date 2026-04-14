Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Высший совет правосудия рассмотрел жалобу судьи Марьинского районного суда Донецкой области Виктории Приходько (откомандированной в Шевченковский районный суд города Запорожья) на решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 14 января 2026 года № 45/2дп/15-26 о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

Как установлено, решение Дисциплинарной палаты было мотивировано тем, что судья Виктория Приходько допустила умышленные грубые процессуальные нарушения при рассмотрении дел об определении места проживания несовершеннолетних, признании лиц недееспособными, а также допускала высказывания, которые оправдывали российскую вооруженную агрессию против Украины.

Согласно акту ВСП, в рамках дисциплинарного производства были поставлены вопросы именно относительно использования судьей словосочетания «нацистское государство», высказываний о якобы обстреле Киева украинскими военными и продаже Украиной боеприпасов, а также утверждений о возможном существовании биолабораторий и военных баз на территории Украины.

Кроме того, указано, что в отношении судьи открыто уголовное производство по части третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, в связи с чем она была отстранена от должности.

Как стало известно, судья подавала жалобу на решение с пропуском срока и не ставила вопрос о его восстановлении.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности было принято 14 января 2026 года, обнародовано 26 января, вручено судье 27 января. Тогда как жалоба подана 4 февраля.

По результатам рассмотрения члены Высшего совета правосудия единогласно приняли решение восстановить срок на обжалование решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП в отношении судьи Марьинского районного суда Донецкой области Виктории Приходько (откомандированной в Шевченковский районный суд города Запорожья), а также восстановить срок на подачу дополнений к жалобе.

