Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

15:00, 14 квітня 2026
ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання
Вища рада правосуддя розглянула скаргу судді Мар’їнського районного суду Донецької області Вікторії Приходько (відрядженої до Шевченківського районного суду міста Запоріжжя) на рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 14 січня 2026 року № 45/2дп/15-26 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

Як встановлено, рішення Дисциплінарної палати було мотивовано тим, що суддя Вікторія Приходько допустила умисні грубі процесуальні порушення під час розгляду справ про визначення місця проживання неповнолітніх, визнання осіб недієздатними, а також допускала висловлювання, які виправдовували російську збройну агресію проти України.

Згідно з актом ВРП, у межах дисциплінарного провадження були порушені питання саме щодо використання суддею словосполучення «нацистское государство», висловлювань про нібито обстріл Києва українськими військами та продаж Україною боєприпасів, а також тверджень стосовно можливого існування біолабораторій і військових баз на території України.

Крім того, зазначено, що щодо судді відкрито кримінальне провадження за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України, у зв’язку з чим її було відсторонено від посади.

Як стало відомо, суддя подавала скаргу на рішення з пропуском строку та не порушила питання про його поновлення.

Як вже писала «Судово-юридична газета», рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади було ухвалено 14 січня 2026 року, оприлюднено 26 січня, вручено судді 27 січня. Тоді як скаргу подано 4 лютого.

За результатами розгляду члени Вищої ради правосуддя одноголосно вирішили поновити строк на оскарження рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП щодо судді Мар’їнського районного суду Донецької області Вікторії Приходько (відрядженої до Шевченківського районного суду міста Запоріжжя), а також поновити строк на подання доповнень до скарги.

