Местные советы обяжут помогать активистам: как изменятся правила создания органов самоорганизации населения

Домовые, уличные и поселковые комитеты получат часть полномочий советов и ресурсы на благоустройство по новым правилам.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 15165, предлагающий новые правила для органов самоорганизации населения. Устаревшее законодательство 2001 года должны заменить более современными механизмами участия граждан в управлении громадами.

Органы самоорганизации населения — это представительные органы, которые создаются жителями для решения вопросов местного значения. Основным двигателем предложенных изменений является выполнение Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов, утвержденной правительством в 2025 году. В частности, пункт 6.1 этой карты прямо требует улучшения условий для деятельности ОСН в контексте кластера «Основы процесса вступления в ЕС».

Кроме того, действующая процедура создания ОСН слишком сложна для граждан, поскольку жители часто не понимают границ своих полномочий и принципов взаимодействия с муниципалитетами.

Новая терминология

Теперь структура ОСН станет понятной и логичной, ведь граждане смогут объединяться как в маленький домовой комитет, так и в комитет целого микрорайона или села. Предлагается четкое разделение:

Комитеты села, поселка, города или района в городе.

Комитеты микрорайона, жилого комплекса или квартала.

Уличные и домовые комитеты.

Важным изменением является определение территории деятельности как неразрывной части громады, которая утверждается решением совета на основании инициативы жителей.

Законопроект предлагает два формата принятия решений. Через собрание жителей — непосредственный сбор всех жителей определенной территории. И через конференцию жителей — съезд уполномоченных представителей, избранных на собраниях в более мелких частях территории, например, делегаты от домов на конференцию микрорайона.

Особое внимание уделено полномочиям ОСН. Они делятся на собственные, то есть определенные законом, и делегированные местным советом. Это создает основу для того, чтобы громады могли передавать часть своих функций непосредственно людям на местах.

Инициативная группа

Новая редакция закона также детализирует порядок инициирования создания таких органов. Статья 8 проекта устанавливает порядок действий для легитимизации ОСН. Ключевым моментом является взаимодействие инициативной группы с уполномоченным органом совета на этапе подготовки. Трое активных жителей могут создать инициативную группу и обратиться в местный совет, который в течение 30 дней должен предоставить данные о количестве избирателей на территории и оказать консультационную помощь.

В течение 90 дней группа должна организовать собрание или конференцию, уведомив совет за 10 дней, а соседей — за 7 дней до события. На собрании необходимо решить, будет ли ОСН юридическим лицом, утвердить его название, границы, полномочия и избрать руководство.

Для получения разрешения на создание уполномоченные лица подают в совет пакет документов, включающий протокол собрания, список участников и персональные данные избранных членов органа. Это создает прозрачную систему подотчетности и верификации инициативы жителей.

Важным нововведением является обязательность предоставления советом организационной помощи активистам, что превращает процесс создания ОСН в процедуру взаимодействия.

Избирательный процесс

Законопроект внедряет принцип относительного большинства при избрании персонального состава. Собрание жителей самостоятельно решает, каким будет голосование: открытым или тайным. Срок полномочий самого ОСН может быть неограниченным, однако его персональный состав, то есть руководитель, заместители, секретарь, избирается на срок до пяти лет.

Общество и бизнес

ОСН получают расширенные полномочия в сферах, непосредственно влияющих на качество жизни, таких как организация благоустройства, озеленение, уход за общественными пространствами и помощь уязвимым слоям населения (пожилым людям, лицам с инвалидностью, семьям погибших военнослужащих).

Кроме того, законопроект устанавливает, что ОСН могут представлять интересы жителей в отношениях с субъектами хозяйствования, действующими на соответствующей территории. Это означает необходимость для бизнеса, особенно в сфере строительства или ЖКХ, строить прямой диалог с легитимными представителями громады. Также ОСН участвуют в обсуждении градостроительной документации, что сделает процессы застройки более прозрачными.

Финансовая независимость

Финансовой основой деятельности ОСН станут средства местного бюджета, благотворительные пожертвования и другие не запрещенные законом поступления. Более того, местный совет сможет наделить ОСН частью своих самоуправленческих полномочий на основании договора, передавая соответствующее имущество и ресурсы.

Для предотвращения коррупции и злоупотреблений вводится обязательное создание ревизионной комиссии, которая подотчетна собранию жителей и осуществляет внутренний финансовый контроль.

Несмотря на современные положения проекта, некоторые его нормы могут нуждаться в дополнительной доработке или более четком регулировании.

Так, например, законопроект предусматривает, что в состав органов самоорганизации населения не могут быть избраны лица, имеющие судимость за тяжкие преступления, коррупционные правонарушения или преступления против основ национальной безопасности. Кандидаты должны подать письменное заявление об отсутствии таких обстоятельств. Однако механизм проверки этой информации четко не определен.

Хотя законопроект предусматривает исчерпывающий перечень оснований для отказа в создании ОСН, органы местного самоуправления сохраняют право прекращать полномочия таких органов в случае перестройки или реорганизации домов, кварталов или улиц, что связано с отселением жителей. Такая норма может оставлять пространство для злоупотреблений местных советов.

